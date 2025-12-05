Una exposición sobre el aniversario de la mili llega a Aspe

La Subdelegación de Defensa en Alicante, en colaboración con el Ayuntamiento de Aspe, inaugurará el próximo martes a las 19 horas la exposición "Aniversario de la mili. 254 años de su implantación y 24 de su suspensión".

El acto arrancará con una conferencia en la ermita de la Concepción, a cargo del comandante retirado Fernando Llorens, en el mismo espacio que acogerá la muestra. Tras la ponencia, el coronel subdelegado de Defensa presentará el contenido de la exposición, compuesta por paneles explicativos y un diorama que recrea la camareta de un soldado de reemplazo.

Cartel de la exposición. / INFORMACIÓN

Según ha informado el Ministerio de Defensa, los paneles repasan la normativa que reguló durante 254 años el servicio militar obligatorio, además de incluir anécdotas, fotografías de los mozos, escenas de la vida en los cuarteles y referencias a la presencia de la mili en el cine.

La entrada será libre hasta completar aforo. La exposición permanecerá abierta al público del 10 de diciembre al 7 de enero.