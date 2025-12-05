Una exposición sobre el aniversario de la mili llega a Aspe
La muestra permanecerá abierta al público del 10 de diciembre al 7 de enero
La Subdelegación de Defensa en Alicante, en colaboración con el Ayuntamiento de Aspe, inaugurará el próximo martes a las 19 horas la exposición "Aniversario de la mili. 254 años de su implantación y 24 de su suspensión".
El acto arrancará con una conferencia en la ermita de la Concepción, a cargo del comandante retirado Fernando Llorens, en el mismo espacio que acogerá la muestra. Tras la ponencia, el coronel subdelegado de Defensa presentará el contenido de la exposición, compuesta por paneles explicativos y un diorama que recrea la camareta de un soldado de reemplazo.
Según ha informado el Ministerio de Defensa, los paneles repasan la normativa que reguló durante 254 años el servicio militar obligatorio, además de incluir anécdotas, fotografías de los mozos, escenas de la vida en los cuarteles y referencias a la presencia de la mili en el cine.
La entrada será libre hasta completar aforo. La exposición permanecerá abierta al público del 10 de diciembre al 7 de enero.
Suscríbete para seguir leyendo
- Radares de la DGT: Ojo con la novedad que desembarca en la provincia de Alicante
- Treinta y una mil toneladas de basura viajan a Alicante, Valencia y Murcia por las obras en la planta de Villena
- Una madre denuncia que su hija de 13 años con discapacidad fue amenazada y sufrió un corte en un instituto de Petrer
- Fallece un hombre de 44 años en Petrer tras caer en parapente en la montaña del Palomaret
- Fallece una mujer de 70 años en una colisión de dos vehículos en Sax
- La Lotería Nacional reparte suerte en Alicante: el segundo premio toca en Elda y Aspe
- Una familia tenía un felino salvaje como mascota en su casa de Orihuela Costa: 'No era como en las redes
- Muere un hombre de 46 años tras ser atropellado por su propio tractor en Monóvar