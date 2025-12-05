Monforte llena de flores a La Purísima

Monforte del Cid ha dado el pistoletazo de salida oficial a sus Fiestas de Moros y Cristianos con la tradicional ofrenda de flores a La Purísima. Una escuadra de cada comparsa acompañó a las autoridades y a los cargos festeros en la procesión hasta la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, donde el acto concluyó con el canto de la Salve Regina y el himno a La Purísima. A la ofrenda se sumaron numerosos vecinos, que quisieron mostrar su devoción y agradecimiento.

Ya por la noche, las calles se transformaron para acoger la esperada Retreta, un desfile desenfadado y festivo que finalizó en la Plaza del Ayuntamiento, donde un DJ mantuvo el ambiente animado hasta bien entrada la madrugada.

El alcalde Juan José Hernández, el segundo por la izquierda participa en la ofrenda a La Purísima junto al edil de Fiestas y a los presidentes de comparsas. / INFORMACIÓN

Este sábado se presenta como una de las jornadas más intensas y atractivas para quienes visiten Monforte. A las 12 horas tendrá lugar el alardo de arcabucería en los alrededores del castillo de Embajadas, un espectáculo sonoro que recrea antiguos combates y constituye una de las señas de identidad de la fiesta.

Cuartelillo municipal

Por la tarde, a partir de las 18:30 horas, las calles volverán a llenarse de color con el desfile general de comparsas, en el que destacan el esplendor de los trajes, el ritmo de las bandas y la cuidada puesta en escena de cada formación. Estos desfiles, herederos de las antiguas soldadescas, son uno de los principales atractivos para los visitantes, que encuentran en ellos una perfecta combinación de estética, música e historia viva.

Los monfortinos también han participado en la ofrenda. / AYUNTAMIENTO DE MONFORTE

Como gran novedad de este año, el Ayuntamiento abrirá por la noche -y también el domingo- el cuartelillo municipal en la Glorieta, con música en directo a partir de las 23 horas. Un nuevo punto de encuentro pensado para dinamizar la fiesta y ofrecer un espacio abierto tanto a vecinos como a visitantes.