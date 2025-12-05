Los Moros y Cristianos de Elda, un paso más cerca de ser declarados de Interés Turístico Internacional
El pleno aprueba impulsar la petición ante la Generalitat y la Secretaría de Estado de Turismo
Las Fiestas de Moros y Cristianos de Elda están más cerca de obtener la declaración de Interés Turístico Internacional. El pleno ha aprobado por unanimidad solicitar a la Generalitat que eleve la petición a la Secretaría de Estado de Turismo, un paso clave en el proceso iniciado tras el reconocimiento nacional logrado en 2020.
El acuerdo ha recibido el respaldo de todos los grupos con representación municipal (PSOE, Elda Para Todas, PP y Vox) y ha sido seguido desde el salón de plenos por el presidente de la Junta Central de Comparsas, Pedro Serrano. Tanto él como el alcalde, Rubén Alfaro, han valorado el avance como un "impulso decisivo" para consolidar la proyección exterior de las fiestas.
Alfaro ha destacado el trabajo "de varios años" realizado por la Junta Central y su equipo técnico, así como la colaboración de la Concejalía de Turismo. El primer edil ha subrayado que las fiestas eldenses, por número de participantes y organización, "están entre las más destacadas" y son referencia para otras localidades: "Nuestros trajes, la coordinación o el uso de la pólvora se observan desde fuera con admiración".
Proceso
Serrano, por su parte, ha recordado que el proceso comenzó con la anterior Junta Central y ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento. Considera que la declaración es "un reconocimiento que la fiesta merece" y afirmó que la resolución podría conocerse "en cuestión de meses", dado que la documentación -incluyendo su presencia en prensa internacional- ya está remitida.
El alcalde ha subrayado que el reconocimiento supondría también un homenaje al trabajo de comparsas, directivas, voluntariado y de todas las personas que mantienen viva una celebración "que forma parte de la identidad de Elda". Alfaro ha añadido que el impacto económico es igualmente relevante, con industrias y comercios vinculados a la fiesta que hoy prestan servicio a otros municipios y contribuyen a la imagen y actividad de la ciudad.
