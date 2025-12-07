Cuando el interior habla inglés: los extranjeros ya son mayoría en pueblos de Alicante

El nombre de las calles está en valenciano, pero al caminar por ellas el oído capta sobre todo inglés. Es lo que ocurre en algunos pueblos del interior de Alicante como Hondón de los Frailes, en el Medio Vinalopó, y Llíber, en la Marina Alta. En ambos municipios la población extranjera ya supera a la local. ¿El motivo? Muchos de estos recién llegados llegan tras haber vivido en grandes urbes turísticas como Benidorm o Torrevieja, escapando del ruido, del encarecimiento de la vivienda y buscando un oasis de tranquilidad donde jubilarse, teletrabajar o criar a sus hijos.

La integración, coinciden vecinos y alcaldes, es buena: los extranjeros han dado vida a estos pueblos, sostienen negocios, llenan las casas que quedaron vacías y han frenado la despoblación que amenaza a estas zonas en los últimos años.

Hondón de los Frailes

Según los últimos datos del INE, Hondón de los Frailes cuenta con 595 habitantes españoles y 666 extranjeros. El perfil es variado: jubilados europeos, familias jóvenes y parejas.

Fred, vecino del pueblo a sus 80 años y originario de Leeds, lleva más de dos décadas viviendo aquí. Quería construir una casa en España y, tras pasar por Torrevieja, le recomendaron Hondón. "Nunca volveré a Inglaterra, me encanta vivir aquí", afirma mientras recuerda que incluso su hija se ha mudado también y ha adquirido uno de los bares del municipio.

Nunca volveré a Inglaterra, me encanta vivir aquí Fred — Vecino inglés de Hondón de los Frailes

Gabriela, de 40 años, llegó desde Bolton (Manchester) junto a su madre, su abuela y su hermana. Tenían un negocio hotelero en Reino Unido y querían replicarlo en un entorno más cálido. "La propiedad era más barata y tenía todo lo que buscábamos. Queríamos sol, calor y una vida más tranquila y española", explica. Asegura que muchos extranjeros hacen un recorrido parecido: comienzan en zonas turísticas y, por el boca a boca, acaban buscando la calma de pueblos como Hondón de los Frailes.

Convivencia

Algo similar le ocurrió a Flora, holandesa de 56 años. Vivió un tiempo en Benidorm con su hija, y hace cinco meses se instalaron aquí. "Queríamos un lugar con menos turismo. No sabíamos que había tanto extranjero en este pueblo, pero aun así estamos encantadas", cuenta.

Un grupo de amigas británicas en Hondón de los Frailes. / HECTOR FUENTES

En el municipio, la convivencia se siente en el ritmo cotidiano. José Javier Sánchez, "Fichu", de 47 años, vecino de toda la vida y conocido como el manitas del pueblo, lo resume bien: "La convivencia es muy buena. Éramos 400 y pico habitantes y ahora somos más gracias a los extranjeros. Gracias a ellos tenemos trabajo quienes nos dedicamos a la construcción y viven los comercios, la hostelería… La agricultura ha ido a menos y, si no fuese por gente de otros países, no podríamos vivir aquí".

Gracias a ellos tenemos trabajo quienes nos dedicamos a la construcción y viven los comercios, la hostelería… José Javier Sánchez — Vecino de toda la vida de Hondón de los Frailes

La presencia extranjera también ha hecho aparecer nuevos comercios. Nina trabaja en una tienda de alimentación inglesa en Hondón, aunque vive en La Algueña y acude cada día. "Hay productos que no se encuentran en los supermercados de España. Ahora con la Navidad buscan pan inglés, masas dulces con fruta y otros productos típicos", explica mientras señala estofados preparados, botes de ciruelas o tés británicos. Una tienda que, sin estos residentes, no tendría razón de ser.

El "Llíberpool" de la Marina Alta

Rodeado de viñedos de moscatel y conocido por sus pasas, Llíber acumula ya 603 vecinos extranjeros frente a 364 españoles, según el INE. En la Marina Alta muchos se refieren a él en broma como "Llíberpool", por la presencia británica.

Una tienda de productos ingleses en Hondón de los Frailes. / HECTOR FUENTES

El alcalde, José Juan Reus Reus (PP), explica que alrededor del 64 % de la población son residentes europeos que viven todo el año. "Vienen por la tranquilidad, por el paisaje, y se han integrado muy bien", sostiene. Muchas de las casas donde antes vivían personas mayores han sido adquiridas por extranjeros, ya que los hijos de esos vecinos optaron por marcharse a otros municipios. "Si no fuese por ellos, los pueblos de interior estarían vacíos. Aquí las casas se venden rápido, porque quienes vienen tienen mayor poder adquisitivo", añade.

Muchos de ellos llegan a estas poblaciones tras vivir en ciudades como Benidorm

La concejala de Residentes Europeos, Suzanne McAllister, matiza que el perfil ha cambiado desde el Brexit. "Antes la mayoría eran británicos, pero a partir de la salida de la UE han aumentado los holandeses, belgas y rusos. Algunos británicos regresaron a su país por miedo a perder la asistencia sanitaria o las pensiones", explica. También destaca un fenómeno creciente: la llegada de parejas jóvenes que escolarizan a sus hijos en el municipio. "Muchos trabajan en hostelería o teletrabajan para sus países desde aquí", indica.

En Llíber también residen familias con menores que escolarizan en el pueblo. / HECTOR FUENTES ABIA

En el colegio público Terra de Riuraus, el profesor Miquel Marín trabaja a diario con esa realidad multicultural. "El reto es que se integren y aprendan la lengua. En las urbanizaciones es fácil hablar en inglés y no sentirse excluido, pero intentamos que participen en la cultura y en las fiestas del pueblo", comenta.

Una tendencia que crece

Lo que ocurre en Hondón de los Frailes y Llíber no es una excepción. Según el INE, en la Vega Baja -municipios como Algorfa, San Fulgencio, San Miguel de Salinas o Rojales- y en la Marina Alta -Benitachell, Alcalí, Teulada o l’Alfàs del Pi- los residentes extranjeros ya superan también a los locales.

Un movimiento silencioso que está redefiniendo el paisaje humano del interior alicantino: pueblos que se vaciaban y ahora vuelven a llenarse, idiomas que conviven, comercios que resisten gracias a una población que encontró aquí la calma que buscaba. Este diario se puso también en contacto con el alcalde de Hondón de los Frailes (PP) sin obtener respuesta para participar en el reportaje.