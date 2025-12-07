Gran jornada festera en Monforte con las Embajadas como protagonistas

Monforte del Cid vivió este domingo uno de los días más intensos y emblemáticos de sus Fiestas de Moros y Cristianos, con la celebración de las tradicionales Embajadas. La jornada arrancó con la Arenga y la Embajada Contrabandista, un acto en el que, como marca la tradición, accedieron en primer lugar los estandartes del bando y, posteriormente, hizo su entrada el embajador moro.

A continuación tuvo lugar la Arenga y la Embajada Mora, que volvió a reunir a numerosos festeros y espectadores en torno a este histórico enfrentamiento simbólico. El día concluyó con el colorido desfile de la Bajada de las Guerrillas, que recorrió las calles Reyes Católicos y la avenida de Alicante.

La Embajada Contrabandista tuvo lugar por la mañana y aglutinó a un gran número de festeros en la calle. / INFORMACIÓN

En él participaron, por este orden, las comparsas moras, los Contrabandistas y las comparsas cristianas, llenando el itinerario de música, pólvora y ambiente festivo.

Lunes

Para este lunes está previsto el desfile general de comparsas y, posteriormente, la Arenga y la Embajada Cristiana.

A las 19 horas se celebrará la tradicional procesión en honor a la patrona, la Inmaculada Concepción, que será portada a hombros por miembros de la comparsa de Contrabandistas. El acto contará con la participación de autoridades, festeros, bandas de música y numerosos vecinos.

La jornada concluirá con un castillo de fuegos artificiales, que pondrá el broche final a un nuevo día grande de las fiestas monfortinas.