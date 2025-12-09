Elda contará con una plaza Rosalía de Castro amplia y con zonas verdes

Nueva Fraternidad dispondrá en unos meses de una plaza Rosalía de Castro reformada, con arbolado, zonas verdes y más espacio, según ha anunciado el alcalde de Elda, Rubén Alfaro. Los vecinos del barrio eldense venían reclamando configurar un nuevo espacio adecuado al ocio y esparcimiento. La reforma se incluye en el Plan "Elda parte de ti".

Esta remodelación y ampliación será posible debido a la adquisición por el Ayuntamiento de una parcela anexa que dará cabida a servicios de los que no disponía el actual foro. De este modo, la ejecución contemplará la suma de una gran zona verde, parque de juegos infantiles o espacios de recreo para mayores “donde poder disfrutar de momentos lúdicos y de esparcimiento al aire libre con total seguridad y comodidad", ha explicado Alfaro.

Tres a cuatro meses

El ámbito de la actuación abarca una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados, lo que permitirá una intervención integral y equilibrada en todo el entorno, cuenta con un presupuesto de 564.269 euros y un plazo de ejecución de entre tres a cuatro meses. Este proyecto contempla una amplia mejora que incluye una reurbanización integral con una pavimentación nueva, más resistente, accesible y coherente con la estética del entorno.

"Igualmente, se crean nuevas zonas verdes y se amplían las ya existentes, con incorporación de nuevas áreas ajardinadas con especies adaptadas al clima local y un incremento de la sombra natural y del arbolado, contribuyendo a mejorar el confort ambiental y a reducir el efecto isla de calor", ha añadido el primer edil.

Merenderos y rocódromo

El proyecto incluye diez parterres y jardineras que configurarán el espacio y los accesos. También se creará una zona amplia en la que, además de los bancos habrá dos zonas con mesas de merendero para uso tanto del alumnado de los colegios próximos como por el vecindario.

Se contempla también la creación de espacios para las familias y para la convivencia, con nuevas áreas de juegos infantiles, seguras, modernas e inclusivas, y la creación de espacios para actividades biosaludables, que fomenten estilos de vida más activos.

Uno de los grandes atractivos será una gran zona de juegos infantiles diseñados e integrados en la misma plaza, con el aprovechamiento de los volúmenes del terreno para que se integren en los propios juegos.

En la pared medianera se diseñará un mural que permitirá, además, instalar un pequeño rocódromo. De la misma manera, se incorpora nuevo equipamiento y mobiliario urbano como pérgolas de grandes dimensiones, bancos, papeleras, aparca-bicis y otros elementos que mejoren la comodidad y el uso del espacio.

Ciudad más humana

En el ámbito de la sostenibilidad se ha apostado por la sustitución de luminarias por tecnología LED, con menor consumo energético. Y se utilizarán sistemas de drenaje para gestionar el agua de lluvia de forma natural y evitar encharcamientos, además de la instalación de riego por goteo para un consumo de agua responsable.

El alcalde ha querido recalcar que esta remodelación no es sólo una “obra física”, ya que trata de ser una aportación para una ciudad “más humana”y centrada en las personas.