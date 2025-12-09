Villena ignoró la alerta de Cultura por la destrucción de restos arqueológicos

La Dirección General de Cultura advirtió en mayo de 2015 de la destrucción de restos arqueológicos en el solar donde se levantó el Centro de Mayores, una intervención realizada “sin autorización ni notificación previa”, según explicó este martes el edil de Obras Municipales, Javier Martínez. El concejal, apoyándose en el expediente municipal, ha reclamado asumir responsabilidades por la actuación efectuada desde el área de Urbanismo.

Según el edil, estos hechos podría tener consecuencias jurídicas y antes exige responsabilidades políticas inmediatas a María José Hernández que fue concejala de Urbanismo responsable de esa actuación entre 2009 y 2010.

Destrucción de restos iberos

Los hechos acaecen entre 2009 y 2010, cuando con gobierno municipal del PP se ejecutó el Centro de Mayores, una construcción que, según viene denunciando el actual equipo de gobierno, pudo suponer la eliminación de los restos de yacimientos íberos, posiblemente el origen más remoto de la actual ciudad de Villena.

El documento del expediente está firmado por la titular de Dirección General de Cultura, en 2015. En este informe, que se emite una vez concluidas las obras del Centro de Mayores, afirma de manera expresa que “se han llevado a cabo actuaciones sin el conocimiento de este centro directivo" (la Dirección General de Cultura).

De esta manera, según informan los servicios técnicos, sin autorización previa se pasó de la excavación de los sondeos a la excavación en extensión del solar. Y continúa con la afirmación de que “terminada la excavación, se procedió a continuar con las obras de rehabilitación y edificación para lo cual se eliminaron los restos inmuebles documentados, adscritos a épocas ibérica, bajomedieval, moderna y contemporánea, sin la autorización de este centro directivo”.

Un sótano no previsto

Cultura, según denuncia el concejal socialista, no pudo informar en 2015 de una actividad que desconocía y que llevó a modificar el proyecto del centro en 2015 con la construcción de un sótano no previsto inicialmente y que aumentó la edificabilidad en un 22 por ciento. Según Martínez esta obra afectó directamente al yacimiento sobre el que no se tomó ninguna medida de protección.