Controlado el incendio que se ha declarado en un almacén de productos fitosanitarios en Sax

Emergencias 112 ha alertado de un incendio en un almacén de productos fitosanitarios ubicado en el polígono 5, de la zona La Torreta en Sax. Este aviso se ha dado a conocer pasadas las 20:30 horas y se han movilizado en el lugar del suceso cinco dotaciones del Consorcio Provincial Bomberos de Alicante. Por el momento, se desconocen las causas por las que se ha originado este foco.

Según acaba de informar el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, a través del perfil de redes sociales de Emergencias 112, el incendio ya ha sido controlado. Esta actualización ha llegado a las 21:21 horas.