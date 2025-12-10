Controlado el incendio que se ha declarado en un almacén de productos fitosanitarios en Sax
Todavía se desconocen las causas de cómo se ha originado el foco
Emergencias 112 ha alertado de un incendio en un almacén de productos fitosanitarios ubicado en el polígono 5, de la zona La Torreta en Sax. Este aviso se ha dado a conocer pasadas las 20:30 horas y se han movilizado en el lugar del suceso cinco dotaciones del Consorcio Provincial Bomberos de Alicante. Por el momento, se desconocen las causas por las que se ha originado este foco.
Según acaba de informar el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, a través del perfil de redes sociales de Emergencias 112, el incendio ya ha sido controlado. Esta actualización ha llegado a las 21:21 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cuando el interior habla inglés: los extranjeros ya son mayoría en pueblos de Alicante
- Treinta y una mil toneladas de basura viajan a Alicante, Valencia y Murcia por las obras en la planta de Villena
- Fallece un hombre de 44 años en Petrer tras caer en parapente en la montaña del Palomaret
- Fallece una mujer de 70 años en una colisión de dos vehículos en Sax
- La Lotería Nacional reparte suerte en Alicante: el segundo premio toca en Elda y Aspe
- Una familia tenía un felino salvaje como mascota en su casa de Orihuela Costa: 'No era como en las redes
- Muere un hombre de 46 años tras ser atropellado por su propio tractor en Monóvar
- La Guardia Civil investiga la desaparición de un vecino de Novelda