La policía para un vehículo en un control aleatorio en Elda y atentos a lo que descubre en el maletero

Pillados con droga en un control policial aleatorio. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elda a una pareja que fue interceptada cuando iba a bordo de un vehículo en el que transportaba más de nueve kilos de cogollos de marihuana ocultos en el maletero.

Los hechos tuvieron lugar cuando una patrulla uniformada de seguridad ciudadana se encontraba realizando un control policial en la localidad. En el transcurso del mismo, dieron el alto a un vehículo ocupado por dos personas, hombre y mujer, las cuales, ante la presencia policial, comenzaron a mostrar una actitud nerviosa y a contradecirse con las preguntas formuladas por los agentes.

Seguidamente, los policías realizaron una inspección del vehículo y tras solicitar al conductor la apertura del maletero, localizaron una caja de cartón cuyo interior contenía diversas bolsas con cogollos de marihuana con un peso de más de nueve kilogramos.

Tráfico de drogas

Tras el hallazgo de la sustancia estupefaciente, los agentes llevaron a cabo la detención de estas dos personas por su participación en un delito de tráfico de drogas. Además, al conductor del vehículo se le imputó un delito contra la seguridad vial, ya que tenía el permiso de conducir retirado.

La Policía Nacional lleva a cabo controles preventivos de vehículos y personas en distintos puntos de las ciudades. Estas actuaciones forman parte del dispositivo permanente de vigilancia y control destinado a la represión del tráfico de sustancias estupefacientes y otras actividades ilícitas.

Los controles se realizan de manera aleatoria y coordinada, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y prevenir la comisión de delitos vinculados al consumo y distribución de drogas. Estas medidas buscan garantizar la tranquilidad y el bienestar de toda la población.