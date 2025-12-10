La solución de Petrer en uno de los puntos críticos del polígono industrial

El Ayuntamiento de Petrer va a iniciar una intervención clave en la calle Penya del Sol orientada a mejorar la seguridad vial y el tráfico rodado en uno de los puntos críticos del polígono industrial.

Las obras se centrarán, además de en la renovación del firme, en la reordenación del cruce principal entre la calle Penya del Sol y la avenida Cataluña, una intersección que presenta problemas de visibilidad y maniobrabilidad, especialmente para vehículos industriales.

El concejal de Urbanismo, David Morcillo, ha explicado que es una actuación "muy necesaria" para aumentar la seguridad en un punto donde confluyen varios vehículos pesados y donde la disposición actual del cruce no facilita la visibilidad. "Hemos trabajado para solucionar un problema histórico del polígono", ha añadido.

Baches y grietas

Además de la reordenación del cruce para aumentar la visibilidad y solucionar el problema histórico de ser considerado un punto conflictivo para el tráfico, la actuación también va a conllevar el reasfaltado y mejora del firme para eliminar baches y grietas que afectan a la circulación diaria.

A ello se unirán trabajos en el cruce con la calle Arenal, eliminando deformaciones del asfalto y mejorando la estabilidad del pavimento en un punto de alta circulación, así como una nueva señalización vial, con el repintado de toda la señalización horizontal y la renovación de la vertical, adaptada a la nueva ordenación de la intersección.

Para poder ejecutar la ampliación del cruce, el Ayuntamiento ha adquirido 55 metros cuadrados de terreno privado, lo que permitirá diseñar un giro más seguro y fluido para camiones y turismos.