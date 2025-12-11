¿Por qué Novelda es el municipio de Alicante donde más ha aumentado la criminalidad?

La criminalidad en la provincia de Alicante ha vuelto a crecer. Los últimos datos del Ministerio del Interior reflejan que las infracciones han pasado de 79.767 en 2024 a 84.936 en el tercer trimestre de este año. En este escenario, Novelda se sitúa como el municipio donde más se ha incrementado la tasa de delitos, con un aumento global del 28,6 % y un total de 755 infracciones entre enero y septiembre de 2025, frente a las 587 registradas en el mismo periodo del año anterior.

Este notable ascenso ha situado al municipio del Medio Vinalopó como el punto de mayor repunte delincuencial de toda la provincia, pero desde la Policía Local piden cautela. El intendente Rafael Sarrió ha querido matizar las cifras y subrayar que el incremento no responde a un empeoramiento de la seguridad ciudadana, sino al impacto de la cibercriminalidad.

El intendente de la Policía Local de Novelda, Rafael Sarrió. / INFORMACIÓN

"El aumento se basa fundamentalmente en el crecimiento de los delitos telemáticos. La criminalidad convencional se mantiene incluso por debajo de la media de municipios con nuestro mismo rango de población", explica.

Los datos respaldan esa afirmación. Mientras que los ciberdelitos se han disparado de forma extraordinaria, un 310 % más, al pasar de 47 casos en 2024 a 193 en 2025. La delincuencia tradicional apenas registra un ligero aumento del 4,1 %, de 540 a 562 infracciones.

Estafas online

Sarrió atribuye este auge de las estafas online a dos factores principales: por un lado, la necesidad de denunciar para poder reclamar cualquier fraude informático; por otro, el hecho de que el cuartel de la Guardia Civil de Novelda centraliza denuncias de vecinos de otras localidades cercanas, lo que incrementa artificialmente el volumen de casos asociados al municipio. "Muchas de las estafas que computan aquí corresponden a afectados de poblaciones próximas", aclara.

Datos de criminalidad en Novela. / INFORMACIÓN

En la criminalidad convencional, los hurtos continúan siendo el delito más habitual y pasan de 121 a 127 casos, una subida que el responsable policial vincula al crecimiento de las zonas comerciales y a la mayor actividad económica que está registrando Novelda. En cambio, los robos con fuerza en domicilios y establecimientos descienden un 8,2 %, de 49 a 45, de los cuales 38 corresponden a viviendas.

¿Has recibido este mensaje de la DGT? Cuidado, podría ser una estafa / informacion

También caen los delitos graves y menos graves de lesiones, que pasan de 14 a 12, y los delitos contra la libertad sexual, que se reducen de 12 a 8, un 33% menos. Solo aumentan los robos con violencia o intimidación -de 8 a 13- y la sustracción de vehículos, que sube de 2 a 4 casos.

Un municipio seguro

Sarrió insiste en la importancia de separar ambas realidades para interpretar correctamente la evolución de la seguridad en Novelda. "Si atendemos únicamente a los delitos convencionales, Novelda se sitúa por debajo de la media de ciudades similares. El aumento global responde casi exclusivamente a la explosión de la cibercriminalidad", concluye.