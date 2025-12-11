Petrer suspende las licencias para convertir locales en minipisos

El Ayuntamiento de Petrer ha aprobado la suspensión temporal de las licencias destinadas a transformar locales comerciales en viviendas cuando estas tengan 45 metros cuadrados útiles o menos. La medida, que ya es efectiva tras su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), tendrá una duración máxima de un año. Durante este periodo, el Ayuntamiento asegura que actualizará la normativa urbanística con el objetivo de fijar criterios estables que garanticen superficies mínimas adecuadas y evitar así la proliferación de este tipo de minipisos.

La decisión llega después de que el área de Urbanismo detectara un aumento significativo de solicitudes para convertir bajos comerciales en viviendas muy reducidas. En algunos casos, los propietarios estaban dividiendo locales de 90 metros cuadrados en tres estancias independientes, obteniendo tres minipisos. Según ha podido saber INFORMACIÓN, solo en el último año se concedieron de seis a ocho licencias para transformar espacios de aproximadamente 30 metros cuadrados.

Un local comercial convertido en vivienda en Petrer / INFORMACIÓN

El concejal de Urbanismo, David Morcillo (PSOE), ha explicado que Petrer ha sido "uno de los primeros municipios de la provincia de Alicante y la Comunidad en adoptar una medida de este tipo", motivada por el crecimiento de proyectos que apuraban el mínimo autonómico permitido, fijado asegura en 25 metros cuadrados.

"Zulos"

"Vemos que la gente está haciendo viviendas muy pequeñas y no queremos zulos", ha afirmado. Por ello, ha indicado que durante un año no se concederán licencias de este tipo. "Vamos a trabajar en un reglamento interno para regular estas actuaciones y evitar abusos", ha añadido.

Desde EU-Compromís, su portavoz Rafael Masía ha recordado que la transformación de locales en viviendas es una posibilidad contemplada desde hace décadas, aunque la realidad urbana ha cambiado. En estea línea, ha explicado que, especialmente en los antiguos ejes comerciales de avenidas como Madrid, esta práctica empezó a consolidarse hace años. Sin embargo, ha señalado que en los últimos meses habían detectado proyectos de viviendas "de menos de 40 metros cuadrados", algo que considera innecesario y perjudicial para la calidad de vida.

Bajo comercial cerrado y con cartel de alquiler en la avenida de Madrid de Petrer, en una imagen de archivo. / Áxel Álvarez

El portavoz del PP, Javier García, ha concidido en la preocupación por el tamaño de los nuevos inmuebles. "No queremos viviendas de ese tipo para los vecinos de Petrer. Había que pararlo y trabajar una normativa municipal", ha defendido.

Desde Vox, su portavoz Eva Gloria Castelló ha calificado la suspensión como una decisión "coherente". Castelló ha recalcado que su partido había manifestado en varias ocasiones su oposición a lo que consideraban "políticas improvisadas" del equipo de gobierno (PSOE). A su juicio, "convertir la ciudad en minipisos no es una solución real al problema de vivienda".

Promotores

En los dos últimos años, la conversión de locales en viviendas ha permitido crear cerca de un centenar de nuevos hogares en Petrer, proceso que ha contribuido a revitalizar varios barrios y ampliar la oferta residencial. Sin embargo, en los últimos meses se multiplicaron las consultas de promotores interesados en desarrollar unidades de 25, 30 o 35 metros cuadrados, lo que ha generado preocupación en el Ayuntamiento ante el riesgo de crear este tipo de "zulos".

Con la suspensión, el Ayuntamiento pretende ordenar este tipo de actuaciones y garantizar que la creación de vivienda en el municipio se haga "pero no a cualquier precio", tal como ha subrayado Morcillo.