Villena habilita espacios frente a los colegios para proteger a los menores del tráfico

Villena ha puesto en marcha, de manera experimental, las nuevas áreas de estancia para escolares, unos espacios instalados en la calle frente a los colegios que permiten a los menores reunirse y esperar en un entorno cómodo y protegido del tráfico. La primera zona de este tipo ya está operativa ante el colegio público Joaquín María López, tal y como ha anunciado el concejal de Movilidad, Francisco Iniesta.

Esta instalación forma parte de un proyecto piloto con el que el Ayuntamiento pretende analizar las dinámicas de uso y valorar la eficacia real de estas áreas. Su construcción se ha realizado con madera plástica "madérica", un material sostenible fabricado por la entidad Integrados, dedicada a la formación y empleo de personas con discapacidad.

La prueba se ha realizado frente al colegio Joaquín María López. / INFORMACIÓN

Las nuevas zonas incluyen bancos y mesas pensadas para hacer más agradable la espera de los menores y sus familias en los horarios de entrada y salida del centro, aunque estarán disponibles para el uso de cualquier ciudadano.

Medidas

El Ayuntamiento prevé extender esta iniciativa al resto de centros educativos de la ciudad. Además, las áreas de estancia complementan las medidas de accesos seguros que Villena lleva aplicando desde hace varios cursos, y que incluyen el cierre al tráfico de vehículos 15 minutos antes y después de la entrada y salida escolar, con el fin de garantizar entornos más tranquilos y seguros para la comunidad educativa.