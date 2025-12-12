El cementerio de Alicante acoge la entrega de los restos de ocho represaliados del franquismo a sus familias

El cementerio municipal de Alicante acogerá este domingo 14 de diciembre un acto de memoria democrática y reparación en el que se entregarán a sus familias los restos de ocho vecinos de la provincia represaliados por el franquismo, cuyos cuerpos permanecieron durante al menos ocho décadas en distintas fosas comunes del camposanto alicantino.

La Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en el Cementerio de Alicante ha explicado que la jornada supondrá la culminación de un largo proceso de búsqueda, investigación y exhumación desarrollado en colaboración con distintos ayuntamientos -Alicante, Aspe y Castalla- y equipos técnicos especializados.

Cartel del acto. / INFORMACIÓN

Una de las portavoces de la entidad, María Jesús Pérez, ha explicado a INFORMACIÓN que el proceso de identificación ha sido especialmente complejo en cinco de los casos -los de Andrés Aguilar, Vicente Machirán, Luis Corbí, Francisco Alcolea y Soledad Amorós- debido a la falta de ADN utilizable y al deterioro de los restos. Los especialistas han tenido que recurrir a documentación histórica, informes periciales y numerosos elementos contextuales para confirmar sus identidades.

Víctimas

Las exhumaciones han permitido recuperar las historias de víctimas como Andrés Aguilar Buigues, labrador de El Verger asesinado en 1942 con 22 años; Francisco Carbonell Pérez, jornalero de Castalla ejecutado en 1941; o Vicente Machirán Milla, zapatero de Elda fusilado a los 24 años. También se entregarán los restos de Rafael Peñalver Fernández, jornalero oriolano vinculado a la CNT; y de Vicente Martínez Ferrández, labrador de Callosa del Segura asesinado en 1941.

Uno de los momentos más emotivos llegará con la devolución de los restos de Luis Corbí Rico, sindicalista de la UGT y alcalde socialista de Monóvar fusilado en 1940. Para él, su municipio ha preparado también un homenaje especial para el 20 de diciembre, con una recepción en la Casa del Pueblo en la que intervendrán el historiador y exalcalde Alejandro García y el catedrático de la UA Glicerio Sánchez.

Familiares de represaliados del franquismo en el cementerio de Alicante. / Rafa Arjones

La comitiva se trasladará después al Ayuntamiento, donde se leerá la carta que Corbí escribió horas antes de su fusilamiento, y concluirá en el cementerio municipal con su entierro junto a su esposa y sus hijos. La familia subraya que este gesto "recupera no solo sus restos, sino también su memoria y el ejemplo de dignidad y valentía que dejó como legado".

El acto de Alicante permitirá además entregar a sus familias los restos de Francisco Alcolea Cremades, agricultor de Aspe y militante de la UGT y el PCE, asesinado en 1941; y de Soledad Amorós Girona, conocida como "la Pasionaria de Almoradí", trabajadora de la industria conservera y activista sindical ejecutada en 1942 con solo 25 años.

Primeras exhumaciones

Cabe recordar que no fue hasta 2021 cuando el cementerio de Alicante inició las primeras exhumaciones de víctimas de la represión franquista, un proceso que continúa abierto. De hecho, hace apenas un mes se conocía que el Ayuntamiento de Aspe había obtenido una subvención de 8.300 euros para redactar el proyecto de exhumación de los 52 represaliados que permanecen en cuadro 19 del camposanto alicantino, una de las últimas grandes fosas comunes pendientes de intervención en la provincia.

Alex Domínguez

Este avance contrasta con las dificultades que las asociaciones de memoria histórica afrontan en la actualidad para acceder a ayudas públicas. La Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en el Cementerio de Alicante se ha visto obligada a depender de los ayuntamientos para tramitar las subvenciones, después de que la nueva Ley de Concordia reservara estas convocatorias exclusivamente a entidades locales, mancomunidades y diputaciones, dejando fuera a los colectivos que llevan años impulsando la recuperación de la memoria. Esta modificación, promovida por Vox y respaldada por el PP, ha añadido un nuevo obstáculo administrativo a un trabajo que, como recuerdan las familias, "solo persigue justicia, reconocimiento y verdad".