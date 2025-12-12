El plan navideño en Elda que te espera hasta principio de año

La Navidad llega a los barrios de Elda con los pasacalles. "Un año más, con esta propuesta queremos llevar la Navidad a todos los rincones de la ciudad, llevando la magia, la música y la convivencia. Desde la concejalía creemos en una Navidad abierta, cercana y participativa", ha comentado la concejala de Participación Ciudadana, Lorena Pedrero.

La programación de los pasacalles comenzará el sábado 13 de diciembre en la Torreta-Estación y finalizará el 4 de enero en la avenida Mediterráneo-San Francisco. Pedrero ha explicado que "todos los pasacalles incluyen animación infantil, personajes navideños, música en directo, actividades en familia...".

Las fechas fijadas son:

13 de diciembre, Torreta-Estación

20 de diciembre, Virgen de la Salud-Polígono 25

21 de diciembre, Fraternidad-Nueva Fraternidad

27 de diciembre, Caliu-Purísima

28 de diciembre, Numancia-Virgen de la Cabeza

3 de enero, José Antonio-Las 300

4 de enero. Avenida Mediterráneo-San Francisco.

Pedrero ha comentado que "los pasacalles se desarrollarán de 17 a 19 horas e incluyen un recorrido por las principales calles del primer barrio y finalización en el segundo barrio, con una zona de hinchables, juegos, música y actividades infantiles. Gracias a las asociaciones de vecinos por su apoyo para poder realizar estas actividades y animó a todos los vecinos y vecinas a acercarse a los diferentes barrios para disfrutar de las mismas".