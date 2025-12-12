La plantilla del Ayuntamiento de Sax se moviliza ante la paralización de la RPT y la carrera profesional

La plantilla del Ayuntamiento de Sax, representada por los sindicatos SPPLB, CCOO y UGT, ha anunciado movilizaciones tras denunciar un "deterioro continuado" de sus condiciones laborales y el "incumplimiento reiterado" de los compromisos asumidos por el equipo de gobierno (PP). Los trabajadores aseguran que la situación ha llegado a un punto "insostenible" y que la única vía que les queda es la "protesta pública y la judicialización del conflicto".

Según el comunicado, el malestar arrastra varios años y tiene su origen en el acuerdo de condiciones de trabajo firmado en 2021, en el que se incluía, entre otros aspectos, la implantación de la carrera profesional. A pesar de que se estaba negociando un nuevo texto adaptado a la realidad actual del personal, la plantilla denuncia que el proceso ha quedado paralizado por "parte de los responsables políticos". Lo mismo ocurre con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), elaborada por la Diputación de Alicante y pendiente únicamente de su negociación y aprobación municipal.

Los trabajadores recuerdan que una sentencia judicial ha reconocido su derecho a la carrera profesional con efectos retroactivos desde 2021, pero el Ayuntamiento ha optado por recurrirla ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, lo que, según afirman, "dilata injustificadamente" su aplicación y perpetúa "condiciones laborales desfavorables". Para los empleados, esta decisión supone "un claro mensaje de desprecio" hacia los compromisos firmados y hacia quienes sostienen los servicios públicos locales.

A esta situación se suma la falta de reposición de personal. La plantilla denuncia que en prácticamente todos los departamentos se acumulan bajas, jubilaciones y ausencias que no están siendo cubiertas, lo que obliga a redistribuir el trabajo sin compensación económica ni en tiempo. Esta dinámica, afirman, está provocando una sobrecarga "insostenible, un aumento del estrés y un notable empeoramiento del clima laboral", con consecuencias directas en la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía.

Destino laboral "poco atractivo"

El comunicado también advierte del "empeoramiento de la imagen del Ayuntamiento", que, según los sindicatos, ofrece condiciones laborales inferiores a las de otros consistorios del entorno, tanto en medios como en reconocimiento profesional. "Esto dificulta la captación y retención de personal cualificado y convierte al Ayuntamiento de Sax en un destino laboral poco atractivo".

El malestar ha derivado en un estado de hartazgo generalizado. Los trabajadores aseguran que durante años han mostrado una actitud abierta al diálogo y la negociación, pero que no han recibido soluciones reales. "No pedimos privilegios, pedimos respeto y el cumplimiento de los acuerdos", expresan.

Ante la falta de avances, la plantilla ha decidido iniciar una campaña de movilizaciones. Las concentraciones comenzarán el 15 de diciembre, de 13 a 13:30 horas, en la puerta del Ayuntamiento. Los sindicatos subrayan que serán "protestas pacíficas".

Los empleados exigen una solución "inmediata" que incluya la aprobación y negociación real de la RPT, la aplicación de la carrera profesional reconocida judicialmente, la cobertura efectiva de vacantes y bajas y la apertura de un proceso de "diálogo serio, con calendario y compromisos por escrito".