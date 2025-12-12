Ponen fecha a la finalización de las obras de remodelación de la planta de residuos de Villena

Las obras de remodelación y modernización de la planta de tratamiento de residuos de Villena finalizarán el próximo 1 de abril, según anunció el Consorcio Crea, entidad encargada de gestionar los residuos urbanos de 14 municipios de las comarcas del Alt Vinalopó, Vinalopó Mitjà y l’Alcoià. La actuación, presupuestada finalmente en 15 millones de euros, se ha desarrollado en tres fases y supone una renovación integral de unas instalaciones que, debido a su antigüedad, funcionaban todavía de forma semimanual.

El objetivo principal de la intervención es mejorar la eficiencia operativa, aumentar la recuperación de materiales reciclables y reducir el volumen de residuos enviados a vertedero, en línea con las normativas ambientales actuales. Con la modernización, se prevé alcanzar una tasa mínima de recuperación del 50 %, lo que podría traducirse en una reducción de la cuota de tratamiento que asumen los municipios consorciados. Debido a la urgencia por cumplir los niveles de recuperación exigidos, el proyecto salió a licitación por procedimiento de emergencia.

Visita a la planta de residuos de Villena / INFORMACIÓN

Paralelamente, el Consorcio Crea ha aprobado su presupuesto para 2026, que asciende a 11.633.000 millones de euros, un incremento superior al 25 % respecto al ejercicio actual. Según explicó su presidenta, Laura Estevan, este aumento permitirá "cubrir los costes del tratamiento en plantas externas durante la remodelación y, posteriormente, garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones ya modernizadas".

El refuerzo presupuestario también permitirá consolidar servicios esenciales, como el programa de educación ambiental, que ofrece actividades formativas y puntos informativos, y la gestión de la red de ecoparques, compuesta por siete instalaciones fijas y dos móviles que recorren los 14 municipios.

Asimismo, se ampliará la recogida consorciada de residuos textiles, que ya cuenta con 194 contenedores instalados, y se incorporan dos partidas específicas: una para campañas de sensibilización y otra destinada a compensar al Ayuntamiento de Villena por acoger la planta de tratamiento.