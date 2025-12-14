Detenido en Elda por estafar más de 6.000 euros a una septuagenaria mediante una falsa asesoría en moneda virtual

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Elda a un hombre de 69 años como presunto autor de un delito de estafa y otro de descubrimiento y revelación de secretos. La investigación se inició tras la denuncia de una mujer de 71 años que sufrió múltiples transferencias bancarias y compras fraudulentas después de instalar una aplicación de acceso remoto siguiendo las indicaciones de un interlocutor telefónico.

De la investigación se hizo cargo la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional de Elda. Según el testimonio de la víctima, a principios de marzo de 2025 recibió una llamada telefónica de una persona que se identificó como trabajador de una empresa de servicios legales, concretamente del servicio de asesoramiento en moneda virtual.

El supuesto asesor envió a la víctima un enlace que esta aceptó, comenzando a operar a través de una aplicación específica mientras seguía en todo momento las instrucciones que le facilitaba el interlocutor durante la llamada.

Detección del fraude

Como consecuencia del engaño, la víctima realizó un total de cinco transferencias inmediatas por distintas cantidades económicas a una cuenta facilitada por el presunto estafador, alcanzando una suma total de 3.800 euros. Posteriormente, recibió una llamada de su entidad bancaria informándole de que, por motivos de seguridad, se procedía al bloqueo de su cuenta y de las tarjetas asociadas al haberse detectado que las transferencias eran fraudulentas.

Durante la investigación, los agentes pudieron constatar que la perjudicada había sido víctima de otras tres transferencias fraudulentas adicionales por un importe superior a los 2.500 euros, así como de compras ilegales realizadas en establecimientos situados en Cataluña.

Uso de una aplicación de acceso remoto

La víctima había instalado, tras pinchar en el enlace recibido, una aplicación del tipo "escritorio remoto" que permite conectarse y controlar otro dispositivo de manera remota a través de internet. Aunque este tipo de aplicaciones tiene como finalidad principal facilitar el acceso, el control y el soporte técnico a distancia, en este caso fue utilizada con fines delictivos.

Gracias a esta herramienta, el autor de los hechos pudo visualizar en tiempo real todas las gestiones realizadas por la víctima, incluyendo contraseñas, cuentas bancarias, datos personales, agendas y otra información sensible. De este modo, consiguió el acceso fraudulento a sus credenciales y el control de sus cuentas para cometer las estafas.

Identificación y detención

Los investigadores realizaron un seguimiento de la trayectoria del dinero y practicaron diversas diligencias que permitieron identificar a los presuntos autores. Se trataba de dos hombres y una mujer que actuaban de forma coordinada, realizando movimientos bancarios, recibiendo el dinero en sus cuentas y efectuando compras fraudulentas.

Las gestiones telemáticas se realizaban desde distintos puntos de España. Uno de los varones fue el encargado de contactar telefónicamente con la víctima y convencerla para que instalara la aplicación de escritorio remoto, obteniendo así el control de sus datos y cuentas, que posteriormente facilitó a los otros dos implicados para la ejecución de los movimientos económicos.

Finalmente, se procedió a la detención de uno de los presuntos autores en la localidad de Elda. Los otros dos implicados, un hombre y una mujer, no han sido localizados por el momento, aunque se encuentran plenamente identificados y se prevé su pronta detención. Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de Elda, que continúa con el procedimiento judicial.

Recomendaciones

La Policía Nacional recuerda la importancia de no instalar aplicaciones ni acceder a enlaces remitidos durante llamadas telefónicas no verificadas. Asimismo, recomienda contactar de inmediato con la entidad bancaria o con los cuerpos policiales ante cualquier operación sospechosa.

También se aconseja extremar las precauciones ante llamadas inesperadas relacionadas con inversiones, gestiones bancarias o servicios técnicos, evitando facilitar contraseñas, códigos o datos personales, y consultando siempre con familiares o con la entidad bancaria antes de realizar cualquier operación. Ante cualquier duda o situación sospechosa, se recomienda acudir a dependencias policiales.