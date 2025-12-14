Ocho represaliados del franquismo regresan a sus familias tras 80 años en fosas comunes

Andrés, Francisco, Francisco, Vicente, Vicente, Soledad, Rafael y Luis. Ocho nombres que este domingo han dejado de ser un número. La Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en el Cementerio de Alicante ha entregado a sus familias los restos mortales ya identificados de ocho víctimas de la represión franquista, que habían permanecido durante más de ocho décadas en distintas fosas comunes del camposanto alicantino.

"Por fin hemos podido sacar a nuestros familiares de debajo de la tierra y darles un entierro digno", expresaron emocionados los representantes de la asociación durante el acto, al que asistieron alrededor de un centenar de personas.

La ceremonia contó con la presencia de familiares de los represaliados, miembros de diversas asociaciones memorialistas, así como representantes institucionales que han colaborado en el proceso de exhumación e identificación. Entre ellos, el fiscal delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la provincia de Alicante, Óscar Presa; el exdirector general de Calidad Democrática del Gobierno del Botànic y actual concejal de Patromonio del Ayuntamiento de Elda, Iñaki Pérez; y el alcalde de Aspe, Antonio Puerto. Todos ellos fueron felicitados públicamente por su apoyo a estas labores. También asistió al acto la diputada socialista Charo Navalón.

Un proceso largo y cargado de emoción

El acto estuvo marcado por la emoción. Muchas de las familias no pudieron contener las lágrimas al culminar un largo proceso de búsqueda, investigación y exhumación desarrollado en colaboración con los ayuntamientos de Alicante, Aspe y Castalla, así como con equipos técnicos especializados, cuyas empresas también estuvieron presentes.

Durante la ceremonia, el arqueólogo Jorge García, director de Drakkar Consultores, compartió algunas anécdotas vividas durante meses de excavación en las fosas del cementerio. Recordó cómo las familias acompañaron el proceso día tras día, incluso llevándoles comida al equipo técnico. "Hemos reído y hemos llorado juntos", rememoró.

Trabajo pericial

Una de las portavoces de la asociación, María Jesús Pérez, explicó que el proceso de identificación fue especialmente complejo en cinco de los casos -Andrés Aguilar, Vicente Machirán, Luis Corbí, Francisco Alcolea y Soledad Amorós- debido a la ausencia de ADN utilizable y al avanzado deterioro de los restos. En estos casos, los especialistas tuvieron que recurrir a documentación histórica, informes periciales y diversos elementos contextuales para confirmar las identidades.

Las exhumaciones han permitido recuperar las historias de víctimas como Andrés Aguilar Buigues, labrador de El Verger asesinado en 1942 con solo 22 años; Francisco Carbonell Pérez, jornalero de Castalla ejecutado en 1941; o Vicente Machirán Milla, zapatero de Elda fusilado a los 24 años.

También se han entregado los restos de Rafael Peñalver Fernández, jornalero oriolano vinculado a la CNT; y de Vicente Martínez Ferrández, labrador de Callosa del Segura asesinado en 1941.

El homenaje a Luis Corbí en Monóvar

También se han devuelto a sus familiares los restos de Luis Corbí Rico, sindicalista de la UGT y alcalde socialista de Monóvar, fusilado en 1940. Su municipio le rendirá un homenaje especial el próximo 20 de diciembre, con una recepción en la Casa del Pueblo en la que intervendrán el historiador y exalcalde Alejandro García y el catedrático de la Universidad de Alicante Glicerio Sánchez.

Posteriormente, la comitiva se trasladará al Ayuntamiento, donde se leerá la carta que Corbí escribió horas antes de su fusilamiento. El homenaje concluirá en el cementerio municipal, donde será enterrado junto a su esposa y sus hijos. La familia subraya que este gesto "recupera no solo sus restos, sino también su memoria y el ejemplo de dignidad y valentía que dejó como legado".

El acto de Alicante ha permitido además la entrega de los restos de Francisco Alcolea Cremades, agricultor de Aspe y militante de la UGT y el PCE, asesinado en 1941; y de Soledad Amorós Girona, conocida como "la Pasionaria de Almoradí", trabajadora de la industria conservera y activista sindical, ejecutada en 1942 con apenas 25 años.

Nuevos obstáculos

Cabe recordar que no fue hasta 2021 cuando en el cementerio de Alicante se iniciaron las primeras exhumaciones de víctimas de la represión franquista, un proceso que continúa abierto. Hace apenas un mes, el Ayuntamiento de Aspe obtuvo una subvención de 8.300 euros para redactar el proyecto de exhumación de los 52 represaliados que permanecen en el cuadro 19 del camposanto, una de las últimas grandes fosas comunes pendientes de intervención en la provincia.

Este avance contrasta, sin embargo, con las dificultades actuales que afrontan las asociaciones de memoria histórica para acceder a ayudas públicas. La Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en el Cementerio de Alicante se ha visto obligada a depender de los ayuntamientos para tramitar las subvenciones después de que la nueva Ley de Concordia reserve estas convocatorias exclusivamente a entidades locales, mancomunidades y diputaciones.

Esta modificación, impulsada por Vox y respaldada por el PP, ha añadido un nuevo obstáculo administrativo a un trabajo que, como recuerdan las familias, "solo persigue justicia, reconocimiento y verdad".