¿Por qué se movilizan los funcionarios del Ayuntamiento de Sax?
Los trabajadores han iniciado este lunes concentraciones por la paralización de la RPT y la carrera profesional
La plantilla del Ayuntamiento de Sax, representada por los sindicatos SPPLB, CCOO y UGT, ha iniciado movilizaciones este lunes por la paralización de la RPT y la carrera profesional. Tras denunciar un "deterioro continuado" de sus condiciones laborales y el "incumplimiento reiterado" de los compromisos asumidos por el equipo de gobierno del PP, lis empleados anunciado la pasada semana concentraciones a partir de este lunes.
Así, casi una veintena de empleados se ha concentrado a las puertas de la Casa Consistorial con pancartas donde ponía "Sin RPT ni carrera profesional. La gente no se quiere quedar en Sax"; "Que se cubran las bajas y se contrate personal. Los empleados de Sax ya no podemos más"; y "Trabajadores de Sax por unas condiciones dignas", entre otras.
Los trabajadores aseguran que la situación ha llegado a un punto "insostenible" y que la única vía que les queda es la "protesta pública y la judicialización del conflicto".
El malestar se arrastra desde hace varios años y tiene su origen en el acuerdo de condiciones de trabajo firmado en 2021, en el que se incluía, entre otros aspectos, la implantación de la carrera profesional.
A pesar de que se estaba negociando un nuevo texto adaptado a la realidad actual del personal, la plantilla denuncia que el proceso ha quedado paralizado por "parte de los responsables políticos". Lo mismo ocurre con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), elaborada por la Diputación de Alicante y pendiente únicamente de su negociación y aprobación municipal.
Estas concentraciones van a proseguir esta semana, todos los días, de 13:00 a 13:30 horas.
- Cuando el interior habla inglés: los extranjeros ya son mayoría en pueblos de Alicante
- Treinta y una mil toneladas de basura viajan a Alicante, Valencia y Murcia por las obras en la planta de Villena
- Fallece un hombre de 44 años en Petrer tras caer en parapente en la montaña del Palomaret
- Fallece una mujer de 70 años en una colisión de dos vehículos en Sax
- La Lotería Nacional reparte suerte en Alicante: el segundo premio toca en Elda y Aspe
- Muere un hombre de 46 años tras ser atropellado por su propio tractor en Monóvar
- La policía para un vehículo en un control aleatorio en Elda y atentos a lo que descubre en el maletero
- La Guardia Civil investiga la desaparición de un vecino de Novelda