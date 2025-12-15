¿Por qué se movilizan los funcionarios del Ayuntamiento de Sax?

La plantilla del Ayuntamiento de Sax, representada por los sindicatos SPPLB, CCOO y UGT, ha iniciado movilizaciones este lunes por la paralización de la RPT y la carrera profesional. Tras denunciar un "deterioro continuado" de sus condiciones laborales y el "incumplimiento reiterado" de los compromisos asumidos por el equipo de gobierno del PP, lis empleados anunciado la pasada semana concentraciones a partir de este lunes.

Así, casi una veintena de empleados se ha concentrado a las puertas de la Casa Consistorial con pancartas donde ponía "Sin RPT ni carrera profesional. La gente no se quiere quedar en Sax"; "Que se cubran las bajas y se contrate personal. Los empleados de Sax ya no podemos más"; y "Trabajadores de Sax por unas condiciones dignas", entre otras.

Un momento de la movilización, con cerca de una veintena de empleados / INFORMACIÓN

Los trabajadores aseguran que la situación ha llegado a un punto "insostenible" y que la única vía que les queda es la "protesta pública y la judicialización del conflicto".

El malestar se arrastra desde hace varios años y tiene su origen en el acuerdo de condiciones de trabajo firmado en 2021, en el que se incluía, entre otros aspectos, la implantación de la carrera profesional.

A pesar de que se estaba negociando un nuevo texto adaptado a la realidad actual del personal, la plantilla denuncia que el proceso ha quedado paralizado por "parte de los responsables políticos". Lo mismo ocurre con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), elaborada por la Diputación de Alicante y pendiente únicamente de su negociación y aprobación municipal.

Estas concentraciones van a proseguir esta semana, todos los días, de 13:00 a 13:30 horas.