Urbanismo
Así es la mayor rehabilitación residencial de su historia que pone en marcha Petrer
Las obras arrancan esta semana y abarca 10 edificios del barrio La Frontera, que se renovarán íntegramente sin coste alguno para los vecinos gracias a fondos europeos
Petrer inicia esta semana la mayor rehabilitación residencial de su historia. El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Urbanismo, va a poner en marcha en los próximos días las obras del Plan de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) en el barrio de La Frontera. Una actuación que permitirá la renovación integral de 10 edificios residenciales gracias a la mayor inversión en rehabilitación de vivienda gestionada en el municipio.
El proyecto, financiado con fondos europeos Next Generation y otras aportaciones públicas, supondrá una transformación total de esta zona sin que los vecinos tengan que asumir ningún coste, según han informado este lunes dese el Consistorio. En total, 104 viviendas.
Los vecinos verán cómo baja su factura energética, cómo mejora la imagen del entorno y cómo sus viviendas se revalorizan de forma inmediata
La actuación combina mejoras energéticas, retirada de materiales nocivos, reparación estructural y modernización estética. De hecho, el concejal de Urbanismo, David Morcillo, ha apuntado en este sentido que “esta intervención no es solo una obra, es un proyecto de reforma integral del barrio”.
Así, ha destacado que “los vecinos verán cómo baja su factura energética, cómo mejora la imagen del entorno y cómo sus viviendas se revalorizan de forma inmediata”.
Cuatro años de tramitación
El proyecto contempla la rehabilitación completa de varios bloques situados en la avenida de Madrid y las calles Galicia, La Mancha y León. Tras más de cuatro años de tramitación administrativa, el Ayuntamiento ha conseguido adjudicar y coordinar unas obras que se ejecutarán en un plazo intensivo de seis meses, con finalización prevista a mediados de junio de 2026.
De hecho, en paralelo a la rehabilitación de los edificios, el Ayuntamiento ejecutará mejoras de urbanización en las calles adyacentes a dichos edificios, completando una regeneración urbana.
La intervención permitirá reducir entre un 30 y un 45 % el consumo energético y la eliminar materiales con amianto
El edil ha resaltado “hay ayuntamientos que también pidieron esta subvención y han tenido que renunciar por su complejidad técnica y administrativa, por lo que es un éxito para el municipio que en nuestro caso podamos comenzar las obras de manera inmediata pese a la complejidad de dicha subvención”.
Coste cero
Uno de los elementos más destacados del proyecto es que la actuación no supondrá ningún desembolso para los propietarios. Gracias a la captación de fondos europeos y aportaciones complementarias de la Generalitat Valenciana y del propio Ayuntamiento de Petrer, el conjunto de la rehabilitación queda cubierto al 100 %.
El plan permitirá una reducción del 30-45 % del consumo energético, eliminará materiales con amianto y garantizará la conservación de los inmuebles durante décadas.
