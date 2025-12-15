Así será la animación navideña en Elda

Las calles de Elda volverán a llenarse los dos próximos fines de semana de música, ambiente navideño y animación infantil, tal y como han anunciado este lunes la concejala de Comercio y Mercados, Silvia Ibáñez, y el edil de Fiestas, David Guardiola. Ambos departamentos han preparado un programa de desfiles y pasacalles tematizados que, durante los días más fuertes de la campaña navideña, animarán varias zonas comerciales de la ciudad.

El primero de los pasacalles, protagonizado por los duendes de la Navidad, tendrá lugar el próximo viernes 19 de diciembre, de 17:00 a 19:00 horas, y discurrirá entre por la calle Pablo Iglesias y la Gran Avenida. El segundo pasacalles, también con duendes, será el sábado 20 de diciembre, de 11:00 a 13:00 horas, en el eje de Las Tres Avenidas (Alfonso XIII, Olimpiadas y Filipinas), y en este caso se regalarán, además, globos con la imagen del eje comercial.

Cartel sobre los pasacalles y animaciones comerciales / INFORMACIÓN

El mismo sábado, de 18:30 a 20:00 horas, se celebrará el pasacalles 'Viaje Fantástico', protagonizado por los personajes de Disney. El desfile partirá desde la Plaza Castelar y recorrerá las calles Juan Carlos I y Antonino Vera para finalizar en la Plaza Mayor. El viernes 26 de diciembre, con el mismo horario e idéntico recorrido, los protagonistas del pasacalles 'Mundo Jurásico' serán los dinosaurios.

Silvia Ibáñez ha afirmado que "llevamos desde hace tiempo trabajando con la animación comercial y en estas fechas hemos trabajado de manera conjunta para que nuestras calles tengan ambiente, color y vida para animar a todos a disfrutar de nuestra ciudad y comprar en el comercio de Elda".

Por su parte, David Guardiola ha explicado que "el objetivo de estas actividades es doble. Por un lado, animar y llenar la calle de alegría y, por otro, que cuando salgamos a comprar encontremos un ambiente navideño que invite a entrar en los comercios de la ciudad. Este año tendremos un desfile que el año pasado funcionó muy bien entre los más pequeños pero también entre los mayores, como es el de los personajes de Disney. El día 26 serán los dinosaurios los que tomen la ciudad para hacer las delicias de los niños y niñas".