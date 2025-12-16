Cinco años más de contrato y novedades para un servicio básico en Petrer

Cinco año más de contrato para el actual servicio municipal de limpieza y gestión de residuos. El Ayuntamiento de Petrer llevará a aprobación por el pleno municipal de este próximo jueves la prórroga del contrato del servicio de gestión de residuos y limpieza viaria con la empresa Fobesa por un periodo de cinco años, hasta 2030. Una medida que además incorpora una serie de mejoras orientadas a adaptar el servicio a las necesidades reales de la población y a reforzar la imagen urbana del municipio.

El contrato fue adjudicado en 2005 con una duración inicial de 15 años y la posibilidad de dos prórrogas de cinco años. La primera de ellas se activó en 2020 y ahora el Ayuntamiento plantea la segunda y última prórroga prevista en el contrato, según ha informado este martes el ejecutivo municipal.

La conclusión del estudio económico ha sido clara: debemos prorrogar el contrato, pero adecuándolo previamente a las necesidades actuales del municipio Ramón Poveda — Concejal de Hacienda y Contratación

Tal y como ha explicado el concejal de Hacienda y Contratación, Ramón Poveda, la decisión se ha adoptado tras un minucioso estudio económico elaborado por ingenieros externos y por la jefa del Departamento de Servicios Generales, así como después de un proceso de negociación con la empresa adjudicataria de más de un año .

“La conclusión ha sido clara: debemos prorrogar el contrato, pero adecuándolo previamente a las necesidades actuales del municipio”, ha señalado.

Para ello, el Ayuntamiento ha ampliado el contrato en un 10%, el máximo permitido por la legislación vigente, pasando de 2.487.000 euros anuales a 2.735.000 euros. Este incremento permitirá reforzar el servicio de limpieza viaria con la incorporación de dos nuevas personas, recuperando sectores que se redujeron en el año 2012, así como renovar parte de la flota de vehículos con la adquisición de tres camiones, dos barredoras y dos motocarros eléctricos.

Los concejales de Hacienda y Servicios Generales, durante la rueda de prensa para dar a conocer la prórroga / INFORMACIÓN

Ha sido Fernando Díaz, el concejal de Servicios Generales, área desde la que se gestiona dicho contrato, el que ha explicado que se retoman los once sectores de actuación, que en 2012 se redujeron a nueve.

Sustitución de contenedores

Además, la empresa Fobesa se compromete a realizar una inversión de 720.000 euros durante los próximos cinco años destinada a la sustitución progresiva de los contenedores de fracción resto, la renovación de la rotulación tanto de contenedores como de vehículos y la instalación de nuevas islas de contenedores en zonas de extrarradio.

“Una de las cuestiones que más nos demanda la ciudadanía es la limpieza viaria y, con este aumento, vamos a conseguir esa mejora que tanto se pretende, sin que suponga ningún coste extraordinario para los vecinos y vecinas”, ha subrayado Poveda.

Por su parte, el concejal de Servicios Generales, Fernando Díaz, ha aprovechado para dar las gracias a su equipo humano, apuntando que la gestión de este contrato se lleva a cabo desde su área. Y ha puesto en valor el resultado de la negociación alcanzada, destacando que municipios de población similar destinan hasta 4,3 millones de euros anuales a este servicio, lo que supondría para Petrer un sobrecoste de alrededor de 1,5 millones de euros más al año.