Esta es la postura del Ayuntamiento de Sax ante las protestas de sus funcionarios

El Ayuntamiento de Sax ha mostrado su "respeto" al paro diario del personal municipal de 30 minutos frente al Consistorio que se ha convocado para esta semana, pero ha rechazado "de forma clara los argumentos que la motivan". Y es que considera que "no se corresponden con la realidad del trabajo desarrollado en materia de personal y negociación colectiva".

El concejal de Personal, Juan Rico, ha señalado que “no es cierto que exista una nula negociación ni falta de voluntad por parte del equipo de gobierno. Los datos son objetivos y demuestran una actividad negociadora intensa, constante y sostenida en el tiempo”.

"De hecho, en lo que va de año, el Ayuntamiento ha celebrado cinco mesas de negociación, la última de ellas esta misma semana, en la que el propio concejal se comprometió a convocar una nueva antes de que finalice el año. Si se amplía el foco a las dos últimas legislaturas, se han celebrado 29 mesas de negociación, además de diversas mesas de trabajo específicas con las organizaciones sindicales", ha apuntado el ejecutivo del PP este martes en un comunicado.

Los empleados se han concentrado este lunes frente al Ayuntamiento de Sax / INFORMACIÓN

Estas movilizaciones arrancaron el lunes por la paralización de la RPT y la carrera profesional, denunciando los sindicatos un "deterioro continuado" de sus condiciones laborales y el "incumplimiento reiterado" de los compromisos asumidos por el equipo de gobierno del PP.

Carrera profesional

Respecto a la implantación de la carrera profesional, Juan Rico ha recordado que el procedimiento se encuentra actualmente judicializado, por lo que el Ayuntamiento está a la espera de una resolución que permita su aplicación con plenas garantías jurídicas. “Actuar al margen de ese marco legal no sería responsable ni para la plantilla ni para la propia administración”, ha subrayado.

En relación con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), el concejal ha explicado que fue a petición de los propios representantes sindicales cuando el Ayuntamiento decidió revisar el documento inicial, con el objetivo de introducir cambios que permitieran que la mayoría del personal municipal se sintiera representado. Para ello, se han celebrado mesas monográficas, incluidas sesiones de trabajo con la Diputación, en las que se han recogido propuestas planteadas por los sindicatos

El bloqueo no lo ha provocado el Ayuntamiento, sino la necesidad de rehacer el documento para buscar un mayor consenso Juan Rico — Concejal de Personal de Sax

“El bloqueo no lo ha provocado el Ayuntamiento, sino la necesidad de rehacer el documento para buscar un mayor consenso”, ha indicado Rico, quien ha recordado que la aprobación de una RPT es uno de los procesos más complejos de la gestión municipal. En la provincia de Alicante existen ejemplos de ayuntamientos que han tardado entre dos y cinco años en culminar este procedimiento, debido a su complejidad técnica, jurídica y negociadora.

Procesos selectivos

Frente a las críticas sobre la falta de personal, el Ayuntamiento ha detallado que existen múltiples procesos selectivos ya finalizados o en marcha para reforzar la plantilla municipal. Entre ellos, la reciente finalización del proceso para auxiliares administrativos, un proceso selectivo en curso para plazas fijas de Policía Local que concluirá en el primer trimestre de 2026, así como la convocatoria de bolsas y provisión de plazas de peón, interventor, conserjes, pedagogo del Gabinete Psicopedagógico Municipal y una plaza de informático en colaboración con la Diputación

Juan Rico ha concluido remarcando que “el equipo de gobierno mantiene la mano tendida a todos los representantes de los trabajadores para seguir avanzando en el diálogo y alcanzar acuerdos satisfactorios”. En este sentido, ha subrayado que la disposición del ejecutivo local es clara: “queremos acuerdos que mejoren las condiciones laborales del personal municipal y que, al mismo tiempo, redunden en una mejora real de los servicios que se prestan a la ciudadanía de Sax”.