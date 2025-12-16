El proyecto europeo que impulsa Villena y la UA para mejorar de los servicios públicos

Fortalecer la capacidad de las autoridades locales y regionales para diseñar y gestionar servicios sociales. El Ayuntamiento de Villena y la Universidad de Alicante han presentado este martes las líneas maestras del proyecto europeo Closer y de su Work Package 4 (WP4), que forma parte del programa Interreg NEXT MED, que busca mejorar la gobernanza participativa y la creación de redes de proximidad en regiones y municipios de la cuenca del Mediterráneo europeo.

El proyecto ha sido presentado por el alcalde, Fulgencio Cerdán; la vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación, María Rosa Martínez Espinosa; y el catedrático de la UA y coordinador del proyecto, Antonio Martínez Puche. Y han estado acompañados de Carolina Madeleine, directora de la OGPI de la UA; y Teresa Ramsy, técnico responsable del Closer-UA.

El proyecto, cofinanciado por la Unión Europea, tiene como objetivo fortalecer la capacidad de las autoridades locales y regionales para diseñar y gestionar servicios sociales de manera conjunta con la ciudadanía y el tercer sector, especialmente en entornos urbanos fuera de las grandes capitales como Villena, que pueden ser motor y socio clave para el desarrollo de zonas rurales y del interior.

Consorcio con otros cinco países

Closer se desarrolla bajo un formato consorciado con Italia, España, Grecia, Palestina, Jordania y Líbano, y tiene como objetivo abordar deficiencias en la prestación de servicios esenciales, reforzando la coordinación entre administraciones públicas, organizaciones del tercer sector y ciudadanía.

El proyecto apuesta por un modelo de gobernanza participativa basado en la cocreación, la proximidad y el aprendizaje conjunto, con el fin de diseñar servicios más inclusivos y adaptados a las necesidades reales de las personas.

Es un proyecto diferencial porque está es una fase piloto, que quiere decir que esta aproximación teórica se superó y ahora ponemos un modelo real de gestión y colaboración que va a impactar en los municipios implicados en este proyecto María Rosa Martínez Espinosa — La vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación

El alcalde de la ciudad entiende que pone en valor la apuesta de Europa que hace Villena, como ha hecho con el proyecto Urbact. Villena es una referencia en materia de participación ciudadana, siempre gracias a la ciudadanía que tiene mucha implicación en este tipo de acciones y que siempre participa de manera activa cada vez que se le consulta o se les deja espacio para ello.

La vicerrectora de la UA considera que “es un proyecto diferencial porque está es una fase piloto, que quiere decir que esta aproximación teórica se superó, y ahora ponemos un modelo real de gestión y colaboración que va a impactar en los municipios implicados en este proyecto. Del éxito de este proyecto será el que determinará si se podrá poner en marcha de manera generalizada”.

Martínez Espinosa destacó que a este proyecto se presentaron 630 propuestas de las que sólo fueron seleccionadas 60, este el único de España, que pone a Villena en el mapa porque estos casos prácticos son referencias en todo el mundo.

Necesidades

El catedrático e investigador principal del Closer-UA, Antonio Martínez, destacó que el trabajo será determinar qué necesidades tiene Villena, y se preguntó sobre qué aporta la ciudad y qué beneficios logrará por su participación.

Según Martínez, Villena se ha sumado a este proyecto por su clara vocación europea, que aporta su experiencia en participación comunitaria a través del Foro Económico y Social y de más de un centenar de organizaciones y entidades sociales del municipio, así como en la gestión de problemáticas sociales, económicas y ambientales. Además, se convierte en un ejemplo de ciudad media periférica capaz de visibilizar las buenas prácticas que ya está en marcha a través de su red de proximidad, cohesión territorial y diversificación económica.

Sin duda, la participación en este proyecto reforzará el papel del Villena en iniciativas europeas, visibilizará sus propuestas locales y consolidará su apuesta por infraestructuras estratégicas como el Puerto Seco, además de mejorar la coordinación de sus servicios públicos. “Villena se pone en el mapa dentro de la gobernanza colaborativa y donde se une a las iniciativas públicas y privadas que son capaces de detectar necesidades y soluciones prácticas que aplicar en sus políticas locales”, ha comentado.

La experiencia arrancó este martes con un taller formativo del WP4 con técnicos municipales, representantes de las entidades y colectivos de la sociedad civil de Villena y los concejales del Ayuntamiento.