El temporal deja este "amago de tornado" en Aspe: así se forma una tuba

"Amago de tornado". La cuenta de divulgación meteorológica MeteOrihuela, con base en la Vega Baja pero que comparte fenómenos en la provincia y alrededores, ha compartido este martes la imagen de una tuba observada en el término municipal de Aspe y fotografiada por Antoñita Almodóvar. El fenómeno es una muestra más de la inestabilidad admosférica a la que se enfrenta la provincia con la llegada de la borrasca.

Se trata de un vórtice giratorio de aire y vapor de agua que suele descender de una nube sin llegar a tocar el suelo. Estas tubas suelen confundirse fácilmente con tornados por su estructura visual, aunque, tal y como indica MeteOrihuela, la tuba cuelga de la base de una nube y no implica impacto sobre el terreno. A diferencia de los tornados, su circulación permanece suspendida en el aire y está compuesta principalmente por aire y vapor de agua condensado.

¿Cómo distinguir la tuba del tornado?

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), una tuba solo pasa a considerarse tornado si el vórtice alcanza la superficie terrestre. También la Organización Meteorológica Mundial (OMM) distingue claramente entre ambos fenómenos, subrayando que la ausencia de contacto con el suelo es el rasgo definitorio de la tuba.