Villena denuncia el retraso en el pago de 1,3 millones del Contrato Programa de Servicios Sociales

Villena ha alertado este martes de que el pago por parte de la Generalitat de 1,3 millones de euros del Contrato Programa se retrasa a 2026. El alcalde Fulgencio Cerdán y las diputadas autonómicas del PSOE Charo Navalón y Silvia Gómez han denunciado el "incumplimiento de los acuerdos de la Conselleria de Servicios Sociales con los ayuntamientos y la emisión de un 'confirming' para el abono del Contrato Programa a año vencido, lo que supondrá que el 1,3 millones de euros de este 2025 se pagará en 2026".

Ante esta situación, "el Ayuntamiento de Villena ha planteado a su equipo jurídico la reclamación judicial de los intereses por el retraso de los abonos de los servicios que son competencia autonómica de los ejercicios 2024 y 2025".

Cerdán considera que "la imposición del 'confirming' como herramienta de pago obliga a Villena, y al resto de municipios sometidos al Contrato Programa, a sufragar con fondos propios una prestación de servicios que son responsabilidad de la Generalitat", ha señalado el Consistorio en un comunicado.

Lo que ha planteado el alcalde a las diputadas es que “actúen para corregir esta forma de actuar de la conselleria que pone en peligro estos servicios públicos. No ocurre en Villena, que tiene unas cuentas saneadas, pero sí puede ser un riesgo en otros municipios con problemas de liquidez o que tienen menos recursos”.

Esta actuación de la conselleria pone en peligro estos servicios públicos. No ocurre en Villena, que tiene unas cuentas saneadas, pero sí puede ser un riesgo en otros municipios con problemas de liquidez o que tienen menos recursos Fulgencio Cerdán — Alcalde de Villena

El alcalde ha explicado la "doble vara de medir", que "se produce cuando la conselleria aplica intereses de las partidas de subvención no ejecutadas en la contratación de personal". En consecuencia y aplicando la reciprocidad de las acciones, Villena entiende que "puede reclamar los mismos intereses por el retraso del abono que ya ha confirmado el Consell con la emisión del pago diferido a año vencido de un personal que le corresponde a la conselleria", ha explicado el Consistorio.

Desde el ejecutivo han recordado que antes, con el Botànic, la Generalitat pagaba a principios de año y al final de ese ejercicio los ayuntamientos devolvían el dinero no ejecutado, aplicándose intereses. Pero ahora se hace al revés, tienen que asumir los pagos y cobrar, en este caso, a lo largo del año siguiente, lo que representa un importante problema para las cuentas municipales.

Intento de privatización

Al respecto, la diputada Gómez ha manifestado que esta situación que vive Villena es aplicable a otros muchos municipios de la Comunidad Valenciana y que “está dirigida a privatizar los servicios sociales de los ayuntamientos”.

Esta situación está dirigida a privatizar los servicios sociales de los ayuntamientos Silvia Gómez — Diputada autonómica del PSOE

Para ello, según la diputada autonómica, la modificación incluida en la Ley de Servicios Sociales ya abre la puerta a este proceso de derivar a iniciativas privadas la gestión de estas prestaciones. Por lo tanto, a su juicio, la intención de la conselleria es incentivar "un peor servicio, con menos personal y con una limitación de recursos económicos" para que los ayuntamientos cada vez tengan más dificultades para sostener el personal de Servicios Sociales que exige la propia conselleria.

En el caso de Villena, el incremento de personal ha crecido de los 11 profesionales en servicio en 2021 a los actuales 20 existentes en este año, que se incrementarán en 3 personas más a lo largo de los próximos meses. “Este personal hoy es soportado con recursos municipales, ante el impago y el declarado retraso de la conselleria”, ha concluido el alcalde de Villena.