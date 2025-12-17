Elda moderniza el IES La Torreta con la construcción de cuatro nuevas aulas y la instalación de placas solares

El Ayuntamiento de Elda ha aprobado la licitación de los trabajos de ampliación y modernización del IES La Torreta, una actuación incluida en el Plan Edificant. Con esta obra, el centro mejorará las infraestructuras educativas y sumará avances en eficiencia energética con la instalación de 22 placas solares. El plazo para ejecutar este proyecto es de seis meses desde la adjudicación de los trabajos.

La actuación contempla la construcción de cuatro nuevas aulas, con una superficie total de 552,78 metros cuadrados, que se ubicarán sobre el espacio actualmente destinado a los ciclos de Formación Profesional y que mantendrán este mismo uso una vez finalizadas las obras.

El proyecto incluye también la construcción de una escalera exterior destinada a la evacuación del alumnado, mientras que el acceso ordinario se realizará a través de las escaleras ya existentes en el centro.

Además, se llevarán a cabo trabajos de reparación y sustitución de distintos tramos del vallado exterior, tanto en la base de hormigón como en los paneles metálicos, con el objetivo de mejorar la seguridad y el estado general de las instalaciones.

Respetuoso con el medio ambiente

En materia de sostenibilidad y eficiencia energética, el proyecto prevé la instalación de 22 paneles solares de 450 vatios cada uno, así como un inversor de 10.000 vatios, lo que permitirá reducir el consumo energético del centro y avanzar hacia un modelo más respetuoso con el medio ambiente.

Las obras en el IES La Torreta han sufrido diversos retrasos en los últimos años debido a que los concursos de adjudicación quedaron desiertos como consecuencia del incremento continuado de los costes de construcción.

Retrasos con el PP

El presupuesto inicial, incluido en la delegación de competencias de 2019, ascendía a 794.888 euros, una cantidad que resultaba insuficiente para ejecutar el proyecto en las condiciones previstas.

El concejal de Urbanismo, Jesús Sellés, ha señalado que “el proyecto del IES La Torreta, uno de los más importantes desarrollados en nuestra ciudad dentro del Plan Edificant, entra por fin en su fase final”.

El edil ha destacado que “no ha sido sencillo, ya que desde que el PP accedió a la Generalitat los proyectos pendientes del Plan Edificant han sufrido continuos retrasos, bien por la necesidad de actualizar precios o por la modificación de las delegaciones de competencias”.

Sellés ha recordado también que “en Elda hemos sido ambiciosos con el Plan Edificant, solicitando mejoras para todos los centros educativos de la ciudad, porque entendíamos y seguimos entendiendo que invertir en educación es apostar por nuestros jóvenes y por el futuro de nuestra ciudad”.