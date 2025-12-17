La Generalitat reclama 12.000 euros en intereses a la Asociación de Alzheimer de Villena

12.000 euros en intereses por la devolución de una parte de la subvención autonómica de 2022 y 2023 recibida por la Asociación de Familiares de Afectados de Alzheimer de Villena y Comarca (Afavi), según ha explicado este miércoles el Ayuntamiento.

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha mantenido una reunión con esta entidad y con la Asociación Comarcal de Personas Afectadas de Cáncer (APAC), ante la "presión" que la conselleria de Servicios Sociales "está aplicando contra ellas hasta situarlas en situación de riesgo de su actividad como entidades sin ánimo de lucro".

Cerdán, junto con las diputadas autonómicas Charo Navalón y Silvia Gómez, ha participado de este encuentro en el que se ha puesto sobre la mesa la situación de recortes o la reclamación de interés por las subvenciones devueltas, como la que sufre Afavi, que tiene de hacer frente a una reclamación de 12.000 euros en concepto de intereses.

Estas entidades también están padeciendo distintos problemas de financiación, algunos muy similares a los que sufre el Ayuntamiento con el Contrato Programa Fulgencio Cerdán — Alcalde de Villena

Estos 12.000 euros en intereses son fruto de la reclamación de conselleria de los ejercicios 2022 y 2023. Y el colectivo quieren devolver lo antes posible otra cantidad de 2024 para evitar que corra el tiempo y siga sumando intereses después, temiendo que pase algo parecido con la subvención de 2025.

Solidaridad

El alcalde ha expresado su total solidaridad con Afavi, que afronta una reclamación por parte de la conselleria de esta elevada cantidad en concepto de intereses correspondientes a una subvención que ya fue reintegrada.

En este sentido, Cerdán señaló que “estas entidades también están padeciendo distintos problemas de financiación, algunos muy similares a los que sufre el Ayuntamiento con el Contrato Programa”, en alusión a la reclamación de intereses que la Conselleria de Bienestar Social mantiene igualmente contra el Consistorio por la devolución de una parte de la subvención.

El Contrato Programa de Servicios Sociales está siendo gestionado de una manera pésima que está ahorcando a los ayuntamientos con esta modalidad de pago, que lo hacen tarde y mal Charo Navalón — Diputada autonómica del PSOE

El alcalde ha ofrecido a Afavi los recursos municipales para defenderse de la “afrenta del Consell y su falta de sensibilidad”, que se traduce en una “política deshumanizada, que avoca a las entidades a su cierre y a sus beneficiados a quedar desprotegidos”. Villena ya salió en defensa de APAC ante el recorte de prestaciones por parte del Consell y de la Diputación de Alicante, y que ha requerido una aportación adicional del Ayuntamiento para evitar su cierre y la desprotección de los pacientes de cáncer y sus familiares.

Respuesta en las Cortes

La respuesta del alcalde pasa por plantear todas las iniciativas posibles en las Cortes Valencianas para revertir este modelo de política social, para lo que cuenta con las diputadas socialistas Charo Navalón y Silvia Gómez.

Para Navalón, “el Contrato Programa de Servicios Sociales está siendo gestionado de una manera pésima que está ahorcando a los ayuntamientos con esta modalidad de pago, que lo hacen tarde y mal”. Esta situación es fruto de los cambios en la ley de Servicios Sociales y en la política de recortes, que dejará en el aire un total de 17 infraestructuras socio-sanitarias que finalmente no se construirán en la provincia de Alicante.