La policía de Elda vigila tus compras: comienza el dispositivo de seguridad para Navidad

Las compras estarán vigiladas otra vez en Elda. La Policía Local y la Policía Nacional forman ya parte de un dispositivo organizado por la Concejalía de Seguridad Ciudadana con motivo de las fechas navideñas. Este refuerzo tiene como objetivo reforzar la seguridad en las zonas de mayor afluencia comercial y de ocio de la ciudad hasta el próximo 11 de enero. La campaña incluye también el control aleatorio de alcohol y drogas en los conductores.

La concejala de Seguridad Ciudadana y de Comercio y Mercados, Silvia Ibáñez, ha anunciado este miércoles la activación de un operativo especial de seguridad ciudadana durante los días de mayor afluencia de público en Navidad. El despliegue se dirigirá especialmente a las áreas donde se concentran más personas.

“Comercio Seguro”

El operativo, denominado “Comercio Seguro”, tiene como objetivo principal garantizar la seguridad ciudadana durante unas fechas en las que se producen grandes aglomeraciones, tanto por las compras navideñas como por las distintas celebraciones programadas.

Para ello, se llevarán a cabo patrullas a pie en las zonas más concurridas, sin descuidar la vigilancia en el resto de la ciudad, para lo que se contará también con agentes de paisano.

El dispositivo fue acordado en una reunión en la que participaron el comisario principal de la Policía Local de Elda, Francisco Cazorla; el comisario de la Policía Nacional de Elda-Petrer, Manuel Nieto; el inspector jefe de la Policía Nacional, Javier Santos, además de la propia edil.

Alcohol y drogas

Asimismo, la Policía Local desplegará su unidad de drones para realizar labores de prevención, vigilancia y control de aforos. Los refuerzos policiales se intensificarán especialmente durante las celebraciones de Tardebuena, Nochebuena, Nochevieja y Reyes.

El operativo incluye además controles aleatorios de alcohol y drogas en la conducción. En este sentido, la Policía Local de Elda se ha sumado a la campaña de la DGT que se desarrolla durante esta semana y hasta el próximo domingo, con el objetivo de reducir el uso del vehículo privado tras las comidas y cenas de empresa propias de estas fechas.