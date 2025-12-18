Da a luz casi en la A-31 camino del Hospital de Elda

Una mujer de 33 años dio a luz este martes por la noche a su bebé en el interior de un vehículo que conducía su pareja cuando circulaban por la A-31, a la altura de la salida que conduce al paraje de la Loma Bada, en el término municipal de Petrer.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió el aviso a las 23:10 horas por parte de la pareja de la mujer, que alertó de que su compañera, embarazada, se encontraba de parto en el coche. Desde Enfermería del CICU se contactó telefónicamente tanto con el alertante como con la Policía Local de Petrer, que se desplazó de inmediato hasta el lugar para prestar apoyo y seguir las indicaciones sanitarias.

Un agente de la Policía Local de Petrer durante un servicio de vigilancia nocturna. / INFORMACIÓN

A los pocos minutos, la mujer, que se encontraba en la semana 40 de gestación, dio a luz en el interior del vehículo. Desde el CICU se indicó la colocación del recién nacido piel con piel con la madre y la necesidad de proporcionarle calor hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Según han confirmado fuentes policiales a INFORMACIÓN, la pareja se encontraba en Alicante y se dirigía al Hospital General Universitario Virgen de la Salud de Elda, donde deseaban que naciera el bebé, cuando la mujer comenzó a sentir que el parto era inminente al llegar a la altura de la salida de la Loma Bada.

Asistencia telefónica

Agentes de la Policía Local de Petrer asistieron el parto siguiendo en todo momento las indicaciones del personal sanitario del 112 hasta que el bebé nació sin complicaciones. Posteriormente, una unidad del SAMU se hizo cargo de la asistencia médica, culminó el alumbramiento y trasladó a la madre y al recién nacido al centro hospitalario, donde ambos ingresaron en buen estado de salud, según el CICU.

Desde la Policía Local de Petrer han destacado la actuación de los agentes desplazados al lugar y han subrayado que "momentos así nos recuerdan que, además de velar por la seguridad, también estamos para ayudar, proteger y acompañar cuando más se necesita".