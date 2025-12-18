El día que abre Elda las inscripciones para la bajada de antorchas

Elda ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para participar en la tradicional bajada de antorchas desde el monte Bolón, uno de los actos más emblemáticos de la Navidad eldense. Según ha informado el concejal de Fiestas, David Guardiola, las inscripciones podrán realizarse a partir de este viernes, 19 de diciembre, desde las 9 horas, y se cerrarán el próximo 27 de diciembre a las 23:59 horas.

Guardiola ha recordado que este acto, declarado Bien de Relevancia Local Inmaterial en 2019, contará este año con la participación de 250 personas, que iluminarán simbólicamente la llegada de los Reyes Magos a la ciudad. De ellas, 100 portarán antorchas de fuego real -el máximo permitido por la normativa vigente- y las 150 restantes utilizarán antorchas led. A cada inscrito se le comunicará el tipo de antorcha que llevará, siempre condicionado por las circunstancias meteorológicas.

Bajada de antorchas en Elda. / INFORMACIÓN

Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción hasta completar el cupo de 250 participantes, quedando además una lista de reserva de hasta 40 personas. "De nuevo las y los eldenses podremos disfrutar el próximo 5 de enero de uno de los momentos más mágicos de la Navidad, como es la bajada de antorchas desde el monte Bolón", ha señalado el edil.

Reunión

Como es habitual, el jueves 2 de enero a las 17 horas se celebrará una reunión informativa obligatoria para todos los antorcheros, en la que se detallará el desarrollo del acto y las normas de seguridad. El día de la bajada, el lunes 5 de enero, los participantes deberán concentrarse entre las 15 y las 16 horas junto al IES La Melva, donde se les hará entrega de la antorcha y la acreditación antes de iniciar el ascenso. La bajada comenzará a las 18 horas.

El edil de Fiestas ha presentado una nueva edición de la iniciativa. / INFORMACIÓN

En cuanto a los requisitos, para portar antorchas de fuego real será necesario ser mayor de edad y estar empadronado en Elda, mientras que para las antorchas led no existe límite de edad. La participación está restringida exclusivamente a las personas inscritas a través de la web del Ayuntamiento, no estando permitido ir acompañado de personas no acreditadas.

Cabe recordar que las antorchas led, incorporadas el año pasado, fueron diseñadas por el departamento de Automoción del IES Canastell de San Vicente del Raspeig, y sus piezas fueron ensambladas por una empresa de Elda, reforzando así el carácter innovador y sostenible de este acto tradicional.