Nueve detenidos al desmantelar un punto activo de venta de cocaína en la Tafalera de Elda

La Policía Nacional ha detenido a nueve personas tras desmantelar un punto activo de venta al menudeo de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, en el barrio de la Tafalera, en Elda. La operación antidroga se inició a primera hora de la mañana de este jueves y se prolongó hasta el mediodía, con un amplio despliegue de medios y la participación de numerosas unidades especializadas, incluidos guías caninos.

El dispositivo policial se centró en un domicilio que funcionaba como uno de los puntos de distribución de droga más concurridos de la zona, al que acudían diariamente personas para adquirir y consumir estupefacientes. La barriada acumula numerosos antecedentes por este tipo de actividades ilícitas y ha sido escenario de reiteradas intervenciones policiales en los últimos años, alguna de ellas en la vivienda que ha sido registrada este jueves.

El registro del domicilio comenzó a primera hora y se prolongó hasta el mediodía. / ALEX DOMINGUEZ

Durante el registro, se sospecha previsiblemente que los arrestados lograron deshacerse de parte de la droga, principalmente cocaína, instantes antes de la entrada policial, por lo que no se pudo localizar la sustancia en el interior de la vivienda. No obstante, sí se intervinieron alrededor de 3.000 euros en efectivo, presuntamente procedentes de la venta de droga, así como diversos objetos de dudosa procedencia que podrían haber sido sustraídos.

Despliegue policial

La operación también puso al descubierto varios enganches ilegales a la red eléctrica en los alrededores del inmueble, por lo que dos técnicos de la empresa Iberdrola se desplazaron hasta el lugar para proceder a su desconexión.

Varios agentes de la Policía Nacional durante el registro. / ALEX DOMINGUEZ

En el operativo, dirigido por el Grupo de Estupefacientes de la Policía Judicial de Elda, han participado efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Alicante, el Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la comisaría de Elda-Petrer, el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), la Unidad de Guías Caninos, así como la Policía Científica.

Los nueve detenidos está previsto que pasen a disposición judicial una vez concluyan las diligencias policiales, aunque no se descarta que alguno de los arrestados quede en libertad tras declarar en comisaría.