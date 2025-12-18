Villena pone coto a nuevos proyectos fotovoltaicos con la modificación del PGOU

El concejal de Ordenación Urbanística del Ayuntamiento de Villena, Francisco Iniesta, ha anunciado la finalización de los trabajos técnicos correspondientes a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un proceso iniciado en abril de 2024 con el objetivo de regular los usos del suelo no urbanizable común y reforzar su protección desde criterios técnicos, normativos, ambientales y paisajísticos.

El documento, elaborado por los técnicos municipales de Urbanismo y Medioambiente en coordinación con la empresa adjudicataria, será remitido ahora a la Generalitat, que dispone de un plazo de seis meses para emitir el informe ambiental estratégico y de hasta 18 meses adicionales para completar la tramitación definitiva.

Según ha explicado Iniesta, el estudio determina que solo el 5,2 % del suelo no urbanizable común del término municipal quede disponible para nuevos usos, porcentaje que se suma al 3,9 % correspondiente a actuaciones ya autorizadas con anterioridad y que no se verán afectadas por esta modificación. El edil ha subrayado que, aunque el procedimiento administrativo puede prolongarse hasta dos años, el inicio formal del proceso implica que cualquier nuevo proyecto que se presente a partir de ahora deberá ajustarse ya a la planimetría y a los criterios establecidos, pese a que el documento aún no esté aprobado definitivamente.

El concejal de Ordenación Urbanística del Ayuntamiento de Villena, Francisco Iniesta. / INFORMACIÓN

En este sentido, Iniesta ha aclarado que la modificación no conlleva una suspensión general de licencias. Actualmente hay 13 proyectos en trámite, que continuarán su curso conforme a la normativa vigente y no se verán condicionados por esta revisión del PGOU, que sí será de aplicación para cualquier nueva solicitud que entre en el Ayuntamiento.

El concejal ha reconocido que la iniciativa llega "tarde", pero la ha calificado de imprescindible ante los cambios normativos introducidos desde 2020, que facilitaron la proliferación de proyectos de plantas solares fotovoltaicas. "La modificación del PGOU es la única vía legal viable para poner orden y establecer límites claros", ha señalado.

Protección del territorio y fotovoltaicas

En este contexto, Iniesta también ha dado cuenta de la moción presentada por el grupo Verdes de Europa en el último pleno municipal para reforzar la protección del territorio y del entorno natural de Villena, especialmente en relación con la implantación de plantas solares. La iniciativa está vinculada a una Proposición No de Ley registrada en el Congreso de los Diputados y responde, según el edil, al "uso abusivo del suelo en materia de fotovoltaicas".

La moción propone una modificación de la normativa estatal, consensuada con comunidades autónomas y ayuntamientos, para incrementar la protección ambiental y paisajística; la revisión de autorizaciones en zonas protegidas, frágiles o con presencia de especies endémicas en peligro de extinción; y la paralización de proyectos que cuenten con recursos pendientes de resolución firme, con el fin de evitar que avancen.

Criterios ambientales y paisajísticos

La modificación puntual del PGOU incorpora un análisis exhaustivo de todos los condicionantes territoriales, como espacios protegidos, recursos hídricos, pendientes, suelos forestales, estudios paisajísticos, entornos BIC y criterios agronómicos y ambientales. A partir de este estudio se han identificado como suelos potencialmente aptos áreas concretas del término municipal, como el entorno de La Encina, la zona de la carretera de Yecla o el área próxima al vertedero.

Por último, Iniesta ha anunciado la reanudación de los trabajos del Plan de Acción Territorial para la protección de los paisajes agrarios vinculados al cultivo del vino de Alicante, un instrumento iniciado durante la anterior legislatura del Govern del Botànic y que quedó paralizado tras el cambio de gobierno autonómico.

Este plan, que incluye a Villena -especialmente las zonas próximas a Fontanars y la Sierra de Salinas-, contempla la celebración de reuniones sectoriales para definir medidas específicas de protección que se sumarán a la normativa vigente, con el objetivo de preservar unos espacios agrícolas de alto valor histórico, patrimonial e identitario.