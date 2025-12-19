Novelda asegura la torre del santuario donde se detectaron grietas

El Ayuntamiento de Novelda ha iniciado las actuaciones preventivas de seguridad en la torre izquierda del Santuario de Santa María Magdalena, dos semanas después de que se detectaran grietas "de considerable envergadura" que obligaron al cierre temporal del templo y los alerededores como medida de precaución.

Los trabajos están siendo ejecutados por una empresa especializada bajo la supervisión de técnicos cualificados. La intervención consiste en la colocación de eslingas perimetrales y un mallazo de protección con el objetivo de asegurar la torre y evitar posibles desprendimientos mientras se lleva a cabo un estudio técnico en profundidad que permita determinar el origen exacto de la patología estructural, según explican desde el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento confirma que trabaja en un análisis técnico que permitirá definir la solución definitiva al problema estructural del santuario

Una vez concluyan estas labores de aseguramiento y los técnicos certifiquen que la intervención garantiza plenamente la seguridad, el Ayuntamiento procederá a la reapertura del santuario al público. La concejala de Turismo, Geno Micó, ha destacado la "rapidez" de la actuación municipal, subrayando que "la intervención se ha iniciado pocos días después de detectarse las grietas, lo que demuestra una respuesta ágil ante una situación que, aunque no presentaba un riesgo inminente, aconsejaba extremar las medidas preventivas".

Dron

El hallazgo de las fisuras se produjo durante un vuelo de dron realizado en el marco del estudio que el Ayuntamiento viene desarrollando para evaluar la viabilidad de continuar con la construcción del órgano monumental de mármol situado en el interior del templo. Esta inspección aérea permitió acceder a zonas no visibles desde el interior ni desde puntos accesibles del edificio.

Según explicó Micó, el dron confirmó la existencia de grietas "mucho mayores" que las pequeñas fisuras que el personal del santuario había observado en el interior el pasado año. Los técnicos especializados apuntan a la instalación del órgano monumental como uno de los posibles factores desencadenantes del problema estructural.

Trabajos de protección de la torre afectada. / información

El órgano, una pieza única de 35 toneladas instalada en 2010 mediante una compleja intervención, se apoya sobre micropilotajes anclados al estrato firme del terreno, que no aparece hasta los 3,6 metros de profundidad. El santuario, sin embargo, está construido sobre un terreno de relleno, lo que genera una diferencia de comportamiento entre las zonas apoyadas sobre suelo firme y las que descansan sobre material no consolidado.

Estructura

Según los informes técnicos, la concentración de una carga tan elevada en un punto concreto podría haber provocado asentamientos diferenciales y movimientos de tierra bajo el edificio. A ello se suma que, para la instalación del órgano, se eliminó la zona del coro, que actuaba como elemento de unión estructural entre las dos torres, reduciendo su capacidad de trabajo conjunto.

Un operario de la empresa especializada trabaja en el santuario. / información

Respecto a los próximos pasos, la concejala insistía en que todavía es pronto para hablar de cifras o de una intervención definitiva. "Sabemos cuál es el problema, pero no su alcance. Para disponer de un presupuesto realista necesitamos un proyecto detallado y un estudio más profundo que nos diga exactamente a qué nos enfrentamos". Por el momento, el Ayuntamiento ha priorizado las tareas de aseguramiento de la torre afectada, con el objetivo de garantizar la seguridad del monumento y de las personas, mientras se avanza en el análisis técnico que permitirá definir la solución definitiva al problema estructural del santuario.