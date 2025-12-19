La nueva Escuela Infantil Santa Infancia de Elda sale a licitación tras 18 años de retrasos

La nueva Escuela Infantil Santa Infancia avanza, al menos en el plano administrativo, a buen ritmo desde que el pasado mes de noviembre la Junta de Gobierno aprobara el proyecto definitivo de construcción, después de 18 años marcados por retrasos y dificultades. Ahora, el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha anunciado que la construcción del nuevo centro ha salido ya a licitación.

El proyecto de la Escuela Santa Infancia arrastra una compleja trayectoria. El edificio original cerró en 2007 debido a problemas de aluminosis y, tras permanecer ocho años clausurado, fue derribado en 2015. Desde entonces, el solar ha quedado a la espera de una solución definitiva que no ha terminado de materializarse hasta ahora.

Según ha explicado el regidor eldense, se trata de un proyecto "emblemático para este gobierno local (PSOE-Elda Para Todas)" ya que la nueva escuela "es mucho más que una infraestructura educativa y supone una apuesta clara por la educación pública de calidad, por la modernización de nuestras instalaciones docentes y, al mismo tiempo, por la protección y puesta en valor del patrimonio histórico local".

El alcalde Rubén Alfaro junto a la edil de Educación María Gisbert. / información

El impulso definitivo llegó el pasado mes de julio, cuando el incremento de la financiación permitió desbloquear un proyecto clave para la ciudad. El Consell dio luz verde a la modificación presupuestaria solicitada por el Ayuntamiento de Elda hace más de un año, un paso decisivo para reactivar una actuación presentada inicialmente en diciembre de 2020 y cuya ejecución se encontraba paralizada desde 2023.

Antes de la redacción del proyecto se llevó a cabo una intervención arqueológica en la parcela, que permitió documentar restos del convento erigido en el siglo XVI por el primer conde de Elda. Este hallazgo histórico ha condicionado el diseño del nuevo centro, que se ha concebido con una implantación integradora y respetuosa, permitiendo la conservación de los restos y su posible visita o divulgación en el futuro.

Uso educativo y cultural

El proyecto de la nueva Escuela Infantil Santa Infancia cuenta con un presupuesto total de 2.818.623 euros, lo que supone un incremento de más de 732.000 euros respecto al presupuesto inicial, debido a la necesidad de acometer actuaciones arqueológicas adicionales. Gracias a la configuración del edificio, será posible habilitar un espacio que permita la interpretación de estos restos, dotando al centro de una doble vertiente educativa y cultural.

El nuevo edificio tendrá una superficie construida de alrededor de 1.500 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas: una planta baja, a nivel de calle, con más de 1.000 metros cuadrados, y una primera planta, con 318 metros cuadrados adicionales. El plazo estimado de ejecución es de 16 meses desde la firma del contrato con la empresa adjudicataria, con el inicio de las obras previsto para la próxima primavera.

Otros proyectos

Además, el alcalde ha recordado que esta misma semana también se ha aprobado la licitación del proyecto de ampliación y reforma del IES La Torreta, con un presupuesto cercano al millón de euros, que permitirá ampliar el centro con cuatro aulas más, instalar 22 placas solares y reparar el vallado perimetral.

Imagen del interior de las aulas prefabricadas de la escuela infantil Santa Infancia de Elda. / Áxel Álvarez

En cuanto a los proyectos pendientes dentro del Plan Edificant, aún quedan cinco actuaciones por finalizar. Dos de ellas están próximas a su conclusión: el CEIP Padre Manjón, donde los trabajos pendientes estarán finalizados a principios de enero, y la Escuela Infantil Nuevo Almafrá, pendiente de subsanar algunas deficiencias. El resto de actuaciones se encuentra en distintas fases administrativas y de redacción de proyecto, mientras el Ayuntamiento espera respuesta de la Conselleria de Educación para poder utilizar el remanente del proyecto ya ejecutado del CEIP Juan Rico y Amat en una segunda intervención.