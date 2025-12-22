Aspe aprueba un presupuesto récord para 2026 con un 20 % más de inversiones

El pleno del Ayuntamiento de Aspe ha aprobado el presupuesto municipal para 2026, un documento que marca un nuevo máximo inversor en el municipio y consolida la estrategia económica del gobierno local basada en el gasto social, la estabilidad financiera y la congelación de impuestos y tasas.

Las inversiones municipales alcanzarán los 26,75 millones de euros, frente a los 22,4 millones del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 20 %. Este aumento aseguran se produce sin elevar la presión fiscal sobre la ciudadanía, ya que el consistorio mantiene congelados impuestos y tasas y evita la aplicación del conocido "tasazo de la basura", que sí entrará en vigor en otros municipios del entorno.

El crecimiento del presupuesto se sustenta principalmente en el incremento de las transferencias procedentes de otras administraciones públicas. Diputación de Alicante, Generalitat y Gobierno central aportarán una parte clave de los ingresos a través de subvenciones y transferencias corrientes y de capital, que en conjunto suman más de 12 millones de euros y representan cerca de la mitad del presupuesto municipal. Destaca también el aumento del 8% en la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), que en 2026 alcanzará los 7,4 millones de euros.

Vivienda

El presupuesto refuerza de forma notable las áreas más vinculadas al bienestar social, con la vivienda como uno de los ejes centrales del ejercicio. La partida destinada a este ámbito se duplica y pasa de 1,8 a 3,6 millones de euros, una dotación que permitirá al Ayuntamiento aportar su parte a proyectos estratégicos cofinanciados por otras administraciones. En concreto, está prevista la construcción de 28 viviendas en el camino de Elche y otras nueve en la calle Santander, además de las actuaciones de mejora urbana del programa "Recuperem Barris" en la calle Azorín, en el barrio del Castillo.

Todas estas intervenciones cuentan con financiación del Estado y de la Generalitat, mientras que el presupuesto municipal de 2026 recoge la aportación que corresponde al consistorio. Junto a la vivienda, también se registran incrementos significativos en seguridad y movilidad (+34 %), servicios sociales (+27 %), fomento del empleo (+9 %) y sanidad (+8 %), con el objetivo de atender las necesidades más urgentes de la población.

Seguiremos tendiendo la mano y trabajando con todos para mejorar la vida de los vecinos y vecinas Antonio Puerto — Alcalde de Aspe

Entre las principales actuaciones previstas para 2026 figuran la finalización de la rehabilitación del centro de emergencias municipales de la calle Lepanto, con una inversión de 740.000 euros; el inicio de las obras del centro de día de mayores dentro del Plan Convivint, dotado con 720.000 euros; y la adecuación del edificio de la avenida de Elche para viviendas sociales, con una inversión de 1,6 millones de euros. A ello se suman las actuaciones del programa Barris, con mejoras en inmuebles de la calle Azorín (1,15 millones), calle Santander (820.000 euros) y el proyecto de la calle Kennedy.

En el apartado del gasto, el Ayuntamiento ha apostado por la contención del gasto corriente. El capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios se reduce un 5,12 %, mientras se priorizan los servicios públicos esenciales, el apoyo a la actividad económica y las políticas dirigidas a los colectivos más vulnerables. El presupuesto contempla más de 4 millones de euros en inversión social, cerca de 93.000 euros para empleo y alrededor de 230.000 euros en promoción económica.

Estabilidad municipal

El documento se ha elaborado conforme al "principio de caja y bajo criterios de prudencia y realismo", tomando como referencia la liquidación estimada de 2025, según explican desde el Ayuntamiento. Además, no contempla operaciones de crédito, lo que permite mantener una deuda cero y seguir generando ahorro, garantizando así la estabilidad financiera municipal.

El alcalde de Aspe, Antonio Puerto (Izquierda Unida), ha subrayado tras la aprobación que, pese al voto en contra de algunos grupos de la oposición, el equipo de gobierno "seguirá tendiendo la mano y trabajando con todos para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Aspe", recordando que en el presupuesto de 2025 se incorporaron más de 60 propuestas procedentes de la oposición.