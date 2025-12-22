"Les Fabes" tienen premio: la lotería de Navidad reparte suerte en un cuartelillo de Elda

El 77715, uno de los quintos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, no solo ha repartido alegría en la administración "La Estrella" de Elda en el barrio de Las 300, sino que también ha llevado la suerte hasta un cuartelillo festero de la ciudad.

En concreto, una parte del premio ha caído en el cuartelillo de "Les Fabes", compartido por miembros de las comparsas de Musulmanes y Piratas. Entre risas, brindis y bromas inevitables, ya circula una frase que resume el ambiente: "Tenemos pagados los moros", comentan algunos de los integrantes, que no han dudado en acercarse a la administración en la avenida Alfonso XIII para celebrar el premio.

El cuartelillo está formado por unas 30 personas, en su mayoría parejas. Uno de los miembros fue el encargado de llevar el décimo, un número que en realidad pertenece a una empresa de Elda situada en el polígono Finca Lacy, que cada año juega un número diferente. En esta ocasión, la suerte ha sonreído a unos 25 trabajadores, según ha podido saber este diario.

Número de empresa

Este mismo integrante ofreció el décimo a sus amigos festeros y, gracias a ese gesto casi rutinario, el cuartelillo ha terminado celebrando un premio de 6.000 euros por décimo. Y es que, pese a no ser una cantidad que cambie la vida, pero sí lo suficiente para alegrar el final de año.

Así lo explica Rebeca Campallo, miembro del cuartelillo, que se lo ha tomado con filosofía y sobre todo sentido del humor: "Es un pellizco pequeño, pero viene muy bien para tapar algún agujero, la hipoteca o alguna comilona...".

En definitiva, un premio modesto pero muy celebrado, que este año ha unido aún más a trabajo, amistad y fiesta.