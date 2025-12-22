El 77715, tercer quinto premio de la lotería de Navidad, reparte suerte en Elda, Torrevieja, Benidorm y Orihuela

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consulta las administraciones agraciadas con este premio

La provincia recoge, de momento, partes de quintos premios. El tercero de este sorteo de Navidad, el 77715, agraciado con 6.000 euros al décimo, se ha vendido en parte en Elda, Torrevieja, Benidorm y Orihuela. Estas son las administraciones que lo han vendido:

  • Elda, administración calle Alfonso XIII, 25 equina Pablo Iglesias (38 series, unos 2,3 millones de euros)
  • Torrevieja, administración calle Orihuela, 13-B (37 series, unos 2,2 millones de euros)
  • Benidorm, Avenida Andalucía, 4: (2 décimos, 12.000 euros)
  • Orihuela, centro comercial Zenia Boulevard c/Jade, 1 L-900 (un décimo, 6.000 euros)

