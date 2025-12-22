El 77715, tercer quinto premio de la lotería de Navidad, reparte suerte en Elda, Torrevieja, Benidorm y Orihuela
Consulta las administraciones agraciadas con este premio
La provincia recoge, de momento, partes de quintos premios. El tercero de este sorteo de Navidad, el 77715, agraciado con 6.000 euros al décimo, se ha vendido en parte en Elda, Torrevieja, Benidorm y Orihuela. Estas son las administraciones que lo han vendido:
- Elda, administración calle Alfonso XIII, 25 equina Pablo Iglesias (38 series, unos 2,3 millones de euros)
- Torrevieja, administración calle Orihuela, 13-B (37 series, unos 2,2 millones de euros)
- Benidorm, Avenida Andalucía, 4: (2 décimos, 12.000 euros)
- Orihuela, centro comercial Zenia Boulevard c/Jade, 1 L-900 (un décimo, 6.000 euros)
- Julio Martínez el 'musulmán' de Elda, detenido por la operación Plus Ultra
- Cuando el interior habla inglés: los extranjeros ya son mayoría en pueblos de Alicante
- Treinta y una mil toneladas de basura viajan a Alicante, Valencia y Murcia por las obras en la planta de Villena
- Fallece una mujer de 70 años en una colisión de dos vehículos en Sax
- Mapa | Estos son los pueblos más pobres de Alicante (y de la Comunidad Valenciana)
- El juzgado perdona a un matrimonio de Petrer una deuda de más de dos millones de euros
- La Lotería Nacional reparte suerte en Alicante: el segundo premio toca en Elda y Aspe
- Muere un hombre de 46 años tras ser atropellado por su propio tractor en Monóvar