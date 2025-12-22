Lotería de Navidad 2025 en Elda: este es el número premiado

Elda ha sido uno de los municipios de la provincia que ha repartido un premio de la lotería de Navidad. Su administración de la calle Alfonso XIII, 25, esquina Pablo Iglesias, ha repartido 38 series, unos 2,3 millones euros, del 77715, uno de los quintos premios. Con este premio se reparten 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo. Los afortunados que tengan un billete del 77715 cobrarán íntegros estos 6.000 euros y no tendrán que darle nada a Hacienda.

Este 2025 el Gordo ha sido para el 79432, que se ha vendido en en la administración número 246 de Madrid (calle Ricardo Ortiz 8) y en las localidades de Villablino, La Bañeza y La Pola de Gordón (León).

De todas formas, estos no han sido los únicos números agraciados en la provincia de Alicante, puedes consultarlos todos aquí.

Comprobar número en la ciudad de Alicante

Si no tienes ninguno de los grandes premios, tal vez te haya tocado algo en la pedrea. Puedes comprobar tus números aquí:

¿Cuándo puedo cobrar mi premio en Alicante?

Si eres uno de los afortunados en el sorteo de la Lotería de Navidad en Alicante puedes cobrar desde esta misma tarde a partir de las 18.00 horas, pero solo si el importe de tu premio es inferior a 2.000 euros. Si has tenido la suerte de ganar más dinero, deberás ir para ello a una oficina bancaria autorizada.

Si el décimo ha sido adquirido a través del canal online oficial www.loteriasyapuestas.es se abonará mediante transferencia a la cuenta bancaria comunicada por el jugador en su cuenta de Juego. Si el premio es menor será abonado directamente en la cuenta de juego siempre que esta no exceda los límites establecidos, en cuyo caso también serán abonados mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya sido comunicada.