Un quinto premio riega de ilusión el barrio de Las 300 de Elda: "Era el número que quería mi padre y ya no está"

La noticia ha sorprendido a Maruja en uno de esos gestos cotidianos que no anuncian nada extraordinario: estaba comprando la Bonoloto de siempre, la que sella cada semana en la administración de su barrio, cuando supo que la suerte había pasado por allí. Y no de cualquier manera. El 77715, un quinto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, había dejado un pellizco importante en Las 300 de Elda.

La administración “La Estrella”, situada en la avenida Alfonso XIII, esquina con la calle Pablo Iglesias, se estrenaba este año repartiendo suerte navideña. Su responsable, Rebeca Varcárcel, ha vendido casi 400 décimos del número premiado, lo que supone un total de 2.280.000 euros repartidos entre vecinos del barrio y clientes de ventanilla. Cada décimo está premiado con 6.000 euros.

“Se ha vendido todo en décimos sueltos, a gente de aquí, del barrio”, explicaba la lotera, todavía con la emoción contenida. Aunque el número también se ha repartido en localidades como Torrevieja (una cifra similar de décimos), Benidorm y Orihuela, una parte importante del premio se ha quedado en Elda.

Entre los agraciados están Maruja y Águeda, madrastra e hijastra, que compartían el décimo por una razón especial. Fue el padre de Águeda y pareja de Maruja quien insistió en comprar un número terminado en 15. “Le dije a la chica de la ventanilla: 'Dame un 15'”, recuerda ahora Maruja. “Me dijo que era muy feo, que llevaba tres sietes, y yo le contesté: 'Da igual, si están todos dentro del bombo'”.

Ese hombre falleció hace apenas un mes, y ahora el número que quiso jugar se ha convertido en un pequeño homenaje póstumo. “Lo voy a gastar en mis hijas, porque era el número que quería mi padre, el abuelo de mis hijas, y ya no está”, contaba Águeda, visiblemente emocionada. Maruja asentía: “Se van a llevar más las hijas que nosotras… La alegría es inmensa”.

Durante toda la mañana, el goteo de vecinos no ha cesado en “La Estrella”. Algunos entran tímidos, otros apenas querían hablar. “Estamos muy contentos, esto es una alegría enorme para el barrio”, señalaba Rebeca Varcárcel.

Así, el humilde barrio de Las 300 celebra que, por una vez, la suerte también ha llamado a su puerta.