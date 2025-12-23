"Grave riesgo” para el Santuario de Novelda tras aparecer más grietas en su torre izquierda

Situación de "extrema gravedad". El Santuario de Santa María Magdalena permanecerá cerrado y perimetrado como medida preventiva hasta que pueda garantizarse la integridad de la torre izquierda.

Así lo ha determinado el gobierno municipal de Novelda tras conocer un segundo informe pericial, fechado el 22 de diciembre, realizado después de una inspección ocular a través de un dron durante la actuación de urgencia acometida en los últimos días.

El citado informe ha evidenciado la existencia de “grietas más severas” que las detectadas inicialmente mediante una inspección con dron, grietas que “comprometen la estabilidad de la torre” y suponen un “grave riesgo” para el edificio más emblemático de Novelda.

Grietas detectadas en el último informe pericial en el Santuario de Novelda / INFORMACIÓN

El departamento de Patrimonio Histórico, dirigido por Geno Micó, ha iniciado ya la tramitación administrativa necesaria para llevar a cabo la actuación de emergencia propuesta por los arquitectos redactores del informe.

Dicha actuación se considera imprescindible ante la situación de “extrema gravedad” detectada en la torre este del Santuario, provocada -según el documento pericial- por las grietas localizadas en el pináculo, que afectan al punto de encuentro entre el orbe que sostiene la cruz que culmina la torre y los cuatro pilares que lo sustentan.

El recinto permanecerá cerrado y perimetrado hasta que se acometa una nueva actuación que contempla el desmontaje y aseguramiento de la torre

Según el informe, firmado por arquitectos especializados, se ha producido un desplazamiento entre estos pilares, lo que ha generado una grieta de “considerable importancia” que continúa agravándose debido al peso superior a 920 kilos que soportan las columnas.

Esta circunstancia “compromete la estabilidad del orbe y de la cruz”. A ello se suma, además, el hecho de que Novelda se encuentra en una zona de riesgo sísmico, con probabilidad de pequeños terremotos que podrían afectar a la estructura y provocar la caída del pináculo, poniendo en peligro tanto el entorno exterior como la cubierta y el interior del Santuario.

Acotado y cerrado

El informe califica la situación de la torre como de “extrema gravedad”, con un riesgo elevado tanto para la seguridad de las personas como para la propia integridad del Santuario.

Más grietas detectadas en el último vuelo de dron durante las labores para asegurar el Santuario / INFORMACIÓN

Por este motivo, recomienda que el recinto permanezca acotado y cerrado al público mientras no se ejecute una actuación de emergencia que contemple la instalación de un andamio perimetral, el desmontaje del pináculo y su posterior reconstrucción, situando el orbe y la cruz en el centro de gravedad de la torre.

Un icono inspirado en la Sagrada Familia de Gaudí El Santuario de Santa María Magdalena de Novelda es un edificio de estilo modernista, inspirado en la obra de Gaudí, cuya construcción se inició en 1918 y concluyó en 1946 tras un periodo de paralización. El proyecto fue trazado por el ingeniero noveldense José Sala Sala, quien combinó en su decoración guijarros procedentes del río Vinalopó, azulejos policromados, ladrillo rojizo, tejas singulares y mampostería. Ubicado en el monte de La Mola, es la construcción religiosa más emblemática de Novelda. Además de albergar la imagen de la patrona del municipio, recibe anualmente a miles de visitantes atraídos por esta singular obra arquitectónica impregnada del modernismo catalán de principios del siglo XX. Con una fachada principal flanqueada por dos torres de 25 metros de altura, su interior se compone de una nave central rectangular con dos espacios laterales adosados y cuenta, entre otros atractivos, con un destacado cuadro del pintor Gastón Castelló.

La responsable de Patrimonio Histórico ha manifestado su “preocupación” por las severas patologías detectadas en la torre izquierda del Santuario de Santa María Magdalena, sobre la que hace apenas unos días se realizó una primera actuación de urgencia consistente en la colocación de eslingas y un mallazo protector.

El pesado órgano de mármol de 35 toneladas instalado dentro del recinto en 2010 podría ser la causa de las fisuras

No obstante, a la vista de los nuevos hallazgos, se hace necesaria una intervención urgente de mayor envergadura, que podría prolongarse durante varios meses.

Órgano monumental de mármol

Cabe recordar que el Santuario permanece cerrado al público desde el pasado 3 de diciembre, un día después de detectarse las primeras “grietas de envergadura” gracias a un vuelo de dron realizado en el marco de un estudio sobre la viabilidad del órgano monumental de mármol, cuya estructura de 35 toneladas se encuentra en el interior del recinto.

El informe señala que las grietas son de "extrema gravedad" / INFORMACIÓN

Precisamente, la actuación de urgencia ejecutada para asegurar esta patología ha permitido conocer la grave situación estructural a la que se enfrenta el principal reclamo turístico de Novelda y templo que alberga a la patrona de la ciudad.

El hallazgo de las primeras fisuras se produjo también durante un vuelo de dron realizado en el marco del estudio que el Ayuntamiento viene desarrollando para evaluar la viabilidad de continuar con la construcción del órgano monumental de mármol situado en el interior del templo.

Esta inspección aérea permitió acceder a zonas no visibles desde el interior ni desde puntos accesibles del edificio.

Trabajos de protección de la torre afectada / información

Así, ese primer informe apuntaba a que la causa de las fisuras podría ser el citado órgano. Y es que esta pieza única de 35 toneladas, instalada en 2010 mediante una compleja intervención, se apoya sobre micropilotajes anclados al estrato firme del terreno, que no aparece hasta los 3,6 metros de profundidad.

El santuario, sin embargo, está construido sobre un terreno de relleno, lo que genera una diferencia de comportamiento entre las zonas apoyadas sobre suelo firme y las que descansan sobre material no consolidado.