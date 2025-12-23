Villena llevará a los tribunales a los exgestores de Urbanismo del PP por la destrucción del yacimiento que podría ser el origen de la ciudad

Lo que podría haber sido uno de los principales vestigios del origen de Villena ha terminado, según el actual gobierno municipal (PSOE-Los Verdes), bajo los cimientos del centro de mayores de la plaza Mayor. El Ayuntamiento ha anunciado que acudirá a los tribunales para depurar responsabilidades por la presunta destrucción del yacimiento íbero hallado en este enclave histórico durante las obras ejecutadas en 2010, cuando el área de Urbanismo estaba en manos del PP.

El concejal de Gestión y Disciplina Urbanística, Javier Martínez, ha explicado que la denuncia se dirigirá contra los antiguos gestores del área tras constatar que la construcción del edificio se llevó a cabo sin las autorizaciones preceptivas de la Conselleria de Cultura ni de la Dirección General de Patrimonio. En concreto, la actuación que habría provocado la desaparición de los restos fue la ejecución de un sótano que no figuraba en el proyecto inicial autorizado.

La existencia y relevancia del yacimiento han vuelto a salir a la luz a raíz de las recientes catas arqueológicas realizadas en una parcela municipal de la plaza Mayor aún pendiente de edificación. Durante estos trabajos se ha recuperado documentación e imágenes de las excavaciones realizadas en 2010, previas a la demolición del antiguo Hotel Alicante, en las que se aprecian estructuras de época antigua, entre ellas un potente muro y otros elementos constructivos.

Ocultación

Según ha detallado Martínez, un informe técnico fechado en 2009 ya advertía del alto valor arqueológico del hallazgo, que podría corresponder a un asentamiento íbero del siglo IV a. C, posiblemente el origen de la actual ciudad. Pese a ello, este informe no se hizo público y, además, explica que los técnicos del Museo de Villena recomendaron integrar los restos en el diseño del futuro centro de mayores, una práctica habitual en municipios.

Esa opción fue finalmente descartada por el entonces equipo de gobierno municipal (PP), encabezado por la alcaldesa Celia Lledó y la concejala de Urbanismo María José Hernández (actual edil popular en el Ayuntamiento), al implicar modificaciones del proyecto, ampliación de plazos y un incremento del coste de la obra. En su lugar, el espacio se destinó a la construcción de sótanos, una decisión que, según el actual ejecutivo local (PSOE-Los Verdes), ha provocado la "desaparición irreversible" de los restos arqueológicos documentados en las fotografías.

Las investigaciones municipales han confirmado que la autorización inicial de Patrimonio para la construcción del centro de mayores no contemplaba la ejecución de un sótano, precisamente para preservar los vestigios hallados. Sin embargo, en 2010 se aprobó un modificado del proyecto para incluirlo, sin que conste comunicación ni autorización expresa de la Conselleria de Cultura para esta modificación sustancial en un entorno protegido como el casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

"Cualquier intervención en un BIC debe contar con autorización expresa y detallada, y en este caso no la hubo", ha recalcado Martínez, quien ha avanzado que el Ayuntamiento presentará la denuncia ante el juzgado para que sea la Justicia la que determine las responsabilidades por la pérdida de un yacimiento que podría haber arrojado luz sobre los orígenes de Villena.