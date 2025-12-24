El Consell aprueba de forma definitiva la modificación del PGOU de Biar para regular plantas fotovoltaicas

El Ayuntamiento de Biar ha conseguido la aprobación definitiva de la modificación puntual de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tras recibir el visto bueno de la Comisión Territorial de Urbanismo. De esta forma, consolida un marco legal que limita la instalación de macroplantas solares y otras infraestructuras energéticas de gran escala en zonas de alto valor paisajístico y medioambiental del municipio.

La modificación consiste en una actualización detallada del PGOU para establecer criterios más exigentes sobre los usos del suelo no urbanizable, delimitando las zonas en las que se puedan ubicar proyectos fotovoltaicos que excedan el autoconsumo y evitando así la proliferación de macroplantas en áreas estratégicas desde el punto de vista paisajístico o ecológico.

El documento definitivo incorpora los informes requeridos y cumple con la normativa vigente, lo que refuerza su carácter vinculante tras la última validación de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

El Pleno municipal de Biar había aprobado inicialmente esta modificación en noviembre de este mismo año. El proceso, sin embargo, se inició en 2024, cuando el Ayuntamiento decidió suspender por dos años la concesión de licencias para proyectos energéticos de gran escala. La iniciativa municipal nació como respuesta al incremento de solicitudes para grandes instalaciones de energía renovable.

La alcaldesa de Biar, Magdalena Martínez, ha valorado positivamente la aprobación definitiva por parte de la conselleria. "Biar es uno de los primeros municipios de la Comunitat Valenciana que ordena de forma exhaustiva su territorio para regular la instalación de infraestructuras fotovoltaicas en su término municipal, con especial atención a la protección del paisaje y los valores medioambientales", afirmó.

Asimismo, subrayó que la normativa no está en contra de las energías renovables, sino que busca garantizar una "planificación responsable y sostenible que preserve el entorno natural de la localidad”.

Además, ha insistido en que “la entrada en vigor de esta modificación del PGOU supone un hito para el Ayuntamiento de Biar. El nuevo marco urbanístico permite al consistorio tener mayor control sobre la ubicación y dimensión de futuras instalaciones de energías renovables, compatibilizando desarrollo económico y protección ambiental”.