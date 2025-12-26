La acumulación de basura deteriora la imagen de los polígonos Finca Lacy y Campo Alto en Elda

Las empresas de los polígonos industriales Finca Lacy y Campo Alto, en Elda, han alzado la voz por los problemas de higiene y la mala imagen que presenta el entorno como consecuencia del actual sistema de recogida de residuos. Así lo ha denunciado el Círculo de Empresarios del Medio Vinalopó, que considera que el servicio es "insuficiente" y que está generando una "sensación visible de abandono" en estas áreas clave para la actividad económica de la ciudad.

Según explica el colectivo empresarial, desde este verano los operarios de la empresa adjudicataria del servicio municipal solo recogen lo que consideran residuo urbano, dejando en la vía pública aquellos restos catalogados como residuos industriales. Una situación que, aseguran, está provocando acumulación de basura, problemas de salubridad y una imagen muy negativa de los polígonos.

Los empresarios recuerdan que en agosto recibieron una circular en la que se les concedía "apenas quince días" para adaptarse a las exigencias de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, lo que supuso la retirada del servicio municipal de recogida de basuras industriales. A partir de ese momento, las empresas se han visto obligadas a asumir costes imprevistos, contratar gestores especializados y habilitar espacios específicos para la separación de residuos, algo que consideran especialmente complicado para las pequeñas y medianas empresas.

Comunicación

Desde el tejido empresarial denuncian también una falta de información y acompañamiento en la implantación del nuevo sistema. "Ha habido falta de comunicación, de información y de formación. No se sabe muy bien por qué unos residuos te los recogen y otros no", explican, señalando que, aunque están dispuestos a adaptarse a la nueva normativa, "la fórmula no ha sido la adecuada en ningún caso".

En este sentido, ponen como ejemplo la gestión de residuos orgánicos generados por determinadas actividades empresariales. “La nueva ley dice que todo residuo que genere una empresa lo tiene que asumir la propia empresa, pero no se entiende que si es residuo orgánico, como en el caso de distribuidores de animales, no se pueda depositar en el contenedor correspondiente porque se considere residuo industrial”, critican. A su juicio, existe una inflexibilidad en la aplicación del sistema y una falta de formación desde el inicio de la nueva contrata.

Además, alertan de un agravio comparativo con el casco urbano. "Hay incertidumbre porque lo que tiras en el casco urbano no se trata igual. Si lo tirásemos en casa no habría problema, y además la tasa de basura que pagamos en las zonas industriales es mucho más cara", señalan.

Un contenedor hasta arriba de basura en el polígono Finca Lacy de Elda. / información

Desde la Entidad de Gestión y Modernización (EGM) de Finca Lacy, su presidenta, Elvira Olcina, subraya que el problema no es la obligación de gestionar los residuos, sino la forma en la que se ha implantado. "Los empresarios no nos negamos a gestionarnos los residuos, pero si alguien del Ayuntamiento se hubiese sentado con nosotros, nos hubiese dado un plazo y nos hubiese explicado que iba a entrar en vigor esta ley y que iba a cambiar la recogida de basuras en los polígonos, no habría habido problema", afirma.

Tasa de basura

La responsable de la EGM añade que, si las empresas deben asumir ahora esta gestión, "al menos habría que negociar el precio de la tasa". De lo contrario, advierte, "lo que se está generando son costes de un día para otro que no estaban previstos, picaresca, contenedores abandonados llenos hasta arriba y vertidos alrededor del polígono".

Otra imagen de basura sin recoger en Finca Lacy. / información

Por su parte, el Ayuntamiento de Elda ha respondido a estas quejas recordando que el consistorio únicamente recoge los residuos urbanos, mientras que la gestión de los residuos industriales corresponde a las propias empresas, que deben contratar gestores autorizados. Desde el gobierno local (PSOE–Elda Para Todas) subrayan que no se trata de una decisión municipal, sino de la aplicación de una ley estatal, y mantienen que el pasado verano ya se llevó a cabo una campaña informativa dirigida al empresariado eldense para dar a conocer el nuevo sistema.

Además, el Ayuntamiento señala que este modelo de gestión de residuos ya se está aplicando en otros municipios de la provincia, al igual que en Elda, y defiende que se trata de un paso necesario para avanzar hacia una gestión más adecuada y sostenible de los residuos. Mientras tanto, el empresariado reclama soluciones transitorias, mayor coordinación y diálogo, para evitar que los problemas de higiene y la mala imagen sigan deteriorando unos polígonos que consideran estratégicos para el presente y el futuro industrial de la ciudad.