Cuenta atrás para el derribo del edificio rojo del barrio San Francisco de Villena

El Ayuntamiento de Villena ha adjudicado el contrato para la demolición del conocido como edificio rojo, situado en la plaza del barrio San Francisco, conocido popularmente como El Poblao, por un importe de 95.000 euros. La actuación responde a razones de seguridad tras la aprobación de la declaración de ruina del inmueble debido al grave deterioro de su estructura.

Una vez formalizada la adjudicación, el plazo de ejecución de las obras será de tres meses. El edificio, de titularidad municipal, fue construido en la década de 1940 y cuenta con una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados. En su interior albergaba siete viviendas y varios locales comerciales, todos ellos en desuso desde hace años.

El estado avanzado de degradación del inmueble y el riesgo de colapso estructural han llevado al Ayuntamiento a priorizar su derribo para evitar posibles accidentes, especialmente por su ubicación en una zona urbana transitada.

Solar municipal

Tras la demolición, el solar resultante pasará a ser de propiedad municipal, aunque por el momento no se ha definido el uso futuro del espacio, ya que la actuación se ha centrado exclusivamente en eliminar el riesgo existente.

El contrato salió inicialmente a licitación por 114.000 euros, una cantidad que finalmente se ha visto reducida en casi 19.000 euros tras el proceso de adjudicación, según fuentes municipales.