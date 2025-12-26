Elda gana un nuevo aparcamiento gratuito con más de 30 plazas en Nueva Fraternidad

El barrio de Nueva Fraternidad cuenta desde esta semana con un nuevo aparcamiento público y gratuito que permitirá mejorar la movilidad y facilitar el estacionamiento en una de las zonas más pobladas de Elda. Así lo ha confirmado la Concejalía de Espacio Público quien ha finalizado los trabajos de acondicionamiento de un solar situado en la calle Maximiliano García Soriano, en la confluencia con Pablo Picasso y Vicente Blasco Ibáñez, que ofrecerá más de 30 plazas de estacionamiento para los vecinos y vecinas del entorno.

El nuevo parking, con una superficie superior a los 600 metros cuadrados, dispone de acceso directo desde la calle Maximiliano García Soriano y ya puede ser utilizado de forma cómoda y ordenada por la ciudadanía. La actuación ha permitido recuperar para el uso público un espacio que permanecía cerrado y sin uso desde hace décadas, ampliando así la oferta de aparcamiento en un barrio con escasas plazas privadas y una elevada densidad de tráfico rodado.

Las 30 plazas del nuevo aparcamiento ya se pueden utilizar. / información

Los trabajos realizados han incluido el desmontaje y retirada de las vallas metálicas que cerraban el solar, el desbroce de la vegetación existente y la demolición de la antigua solera para igualar las cotas del terreno. Posteriormente, se ha compactado una base de zahorra artificial y se ha habilitado la zona de entrada y salida de vehículos, garantizando una superficie regular y adecuada para el estacionamiento.

Más plazas por la ciudad

Esta intervención se suma a otras actuaciones similares impulsadas por el Ayuntamiento en los últimos años en distintos puntos de la ciudad, como las calles La Cruz, Aragón y La Madera, la zona de Almafrá, la iglesia de San Pascual o la avenida de Sax. A ellas se añade el aparcamiento provisional habilitado en los terrenos de la antigua fábrica de Emérito Maestre, que seguirá en uso hasta la construcción del parking definitivo. En conjunto, estas medidas han permitido incorporar centenares de plazas de estacionamiento a la red pública de la ciudad.

El concejal de Espacio Público, José Antonio Amat, ha destacado que "la creación de este nuevo aparcamiento nos permite ofrecer varias decenas de plazas gratuitas para que los vecinos y vecinas puedan aparcar de manera cómoda y sencilla, reduciendo el tiempo de búsqueda de estacionamiento en un entorno con una alta densidad de tráfico". Amat ha subrayado además que "desde el gobierno local seguimos apostando por pequeñas intervenciones que suponen una gran mejora en la calidad de vida de la ciudadanía, con espacios públicos más accesibles, modernos y prácticos".