Las obras del colegio El Grec de Villena vuelve a la casilla de salida tras dos años bloqueado

El proyecto de mejora del colegio público El Grec de Villena, incluido en el Plan Edificant, vuelve a la casilla de salida. Dos años después de la adjudicación de las obras y sin que estas hayan llegado a ejecutarse, la Concejalía de Contratación ha decidido rescindir el contrato con la empresa adjudicataria ante su "imposibilidad de llevar a cabo las actuaciones previstas en el pliego".

Las obras fueron adjudicadas en mayo de hce dis años por un importe de 41.700 euros y con un plazo de ejecución de dos meses. Sin embargo, diferentes circunstancias técnicas y administrativas han impedido su desarrollo. Entre ellas, una discrepancia entre la dirección de obra y el Ayuntamiento en relación con el trazado de la nueva conducción de agua desde el centro escolar hasta la red de alcantarillado, así como la detección de errores en el proyecto por parte del personal técnico municipal.

Estas incidencias derivaron en una modificación del trazado inicialmente previsto, lo que supuso un incremento del presupuesto y bloqueó el inicio de los trabajos. Ante esta situación, el Ayuntamiento asegura que se ha visto obligado a agotar los plazos legales antes de proceder a la rescisión del contrato, un trámite que ahora obligará a iniciar un nuevo proceso de contratación para ejecutar unas obras consideradas necesarias.

La actuación prevista tenía como objetivo mejorar las conducciones de agua del centro educativo y renovar el sistema contraincendios del edificio, unas mejoras que, por el momento, seguirán pendientes hasta que se adjudique un nuevo contrato.

Familias que toman la iniciativa

Mientras tanto, la comunidad educativa tomaba el pasado mes de octubre la iniciativa para evitar el deterioro del colegio. Alrededor de 15 madres y padres, junto a alguna docente, acudían al centro fuera del horario escolar, principalmente los sábados, para realizar tareas de mantenimiento. Pintaban rejas y paredes en mal estado y acometían pequeñas mejoras para mantener el colegio en condiciones dignas.

La Asociación de Madres y Padres se encargaba de comprar la pintura y los materiales necesarios. Ante esta situación, al poco el Ayuntamiento de Villena envió al centro educativo a un grupo de trabajadores de uno de los talleres de empleo municipales. Al menos diez operarios, supervisados por su tutor, comenzaron a realizar labores de limpieza y repintado del vallado exterior del centro.