Los pensionistas de Sax lanzan un mensaje para Nochevieja: "No os quedéis solos en casa"

La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Sax, con la colaboración del Ayuntamiento y la Concejalía del Mayor, ha organizado una "Gran Velada de Nochevieja" en su local social para despedir el año en un ambiente festivo, cercano y lleno de buena compañía.

Bajo el mensaje claro y directo de "No os quedéis solos en casa", la asociación anima a socios y vecinos a compartir una noche especial pensada para disfrutar, bailar y dar la bienvenida al nuevo año juntos.

Una imagen de las Preuvas en Elche / Antonio Amorós

La celebración arrancará a las 20 horas con una sesión de discoteca gratuita, abierta a socios e invitados hasta completar aforo. Para poder asistir, es necesario reservar mesa previamente en las oficinas de la asociación.

Evitar la soledad

La cena será a las 21:30 horas y cada asistente deberá llevar la suya. A medianoche, se celebrará de manera conjunta la entrada del nuevo año, un momento que se vivirá acompañado de uvas, sidra, refrescos y cotillón, ofrecidos por la propia asociación y el Ayuntamiento de Sax.

Cartel de la iniciaiva. / información

Desde la organización destacan que el objetivo principal del evento es fomentar la convivencia, evitar la soledad en una noche tan señalada y garantizar un buen ambiente con música y animación, invitando a todos a sumarse a esta velada especial.