Evitar la soledad
Los pensionistas de Sax lanzan un mensaje para Nochevieja: "No os quedéis solos en casa"
La asociación de jubilados organiza una velada para despedir el año en su local que incluye uvas, sidra y cotillón
La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Sax, con la colaboración del Ayuntamiento y la Concejalía del Mayor, ha organizado una "Gran Velada de Nochevieja" en su local social para despedir el año en un ambiente festivo, cercano y lleno de buena compañía.
Bajo el mensaje claro y directo de "No os quedéis solos en casa", la asociación anima a socios y vecinos a compartir una noche especial pensada para disfrutar, bailar y dar la bienvenida al nuevo año juntos.
La celebración arrancará a las 20 horas con una sesión de discoteca gratuita, abierta a socios e invitados hasta completar aforo. Para poder asistir, es necesario reservar mesa previamente en las oficinas de la asociación.
Evitar la soledad
La cena será a las 21:30 horas y cada asistente deberá llevar la suya. A medianoche, se celebrará de manera conjunta la entrada del nuevo año, un momento que se vivirá acompañado de uvas, sidra, refrescos y cotillón, ofrecidos por la propia asociación y el Ayuntamiento de Sax.
Desde la organización destacan que el objetivo principal del evento es fomentar la convivencia, evitar la soledad en una noche tan señalada y garantizar un buen ambiente con música y animación, invitando a todos a sumarse a esta velada especial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Julio Martínez el 'musulmán' de Elda, detenido por la operación Plus Ultra
- Cuando el interior habla inglés: los extranjeros ya son mayoría en pueblos de Alicante
- Mapa | Estos son los pueblos más pobres de Alicante (y de la Comunidad Valenciana)
- El juzgado perdona a un matrimonio de Petrer una deuda de más de dos millones de euros
- La Lotería Nacional reparte suerte en Alicante: el segundo premio toca en Elda y Aspe
- Muere un hombre de 46 años tras ser atropellado por su propio tractor en Monóvar
- La policía para un vehículo en un control aleatorio en Elda y atentos a lo que descubre en el maletero
- El 77715, tercer quinto premio de la lotería de Navidad, reparte suerte en Elda, Torrevieja, Benidorm y Orihuela