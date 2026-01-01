La Lotería Nacional deja un primer premio en la provincia de Alicante

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves 1 de enero de 2026 ha dejado un nuevo premio en la provincia de Alicante. En esta ocasión, la fortuna ha sonreído a la localidad de Elda, donde ha tocado el primer premio del sorteo.

El número 41808, agraciado con el primer premio, ha sido vendido en la administración situada en la avenida de Chapí, 31, L-1A, en Elda. Cada décimo está dotado con 30.006 euros, una cantidad que habrá hecho muy feliz a alguien nada más empezar este 2026.

Este primer premio ha sido muy repartido ya que también ha tocado en las provincias de Cádiz, Valencia, Granada, Albacete, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Badajoz, A Coruña, Las Palmas, Madrid, Navarra y Toledo.

Segundo premio del sorteo

El segundo premio, correspondiente al número 64748, está dotado con 6.003 euros por décimo. En esta ocasión, no ha recaído en la provincia de Alicante pero sí en uno de los municipios más afectados por la dana: Alfafar.

Reintegros del sorteo

Además de los premios principales, el sorteo ha dejado reintegros para los números terminados en 3, 7 y 8, que permiten recuperar los 3 euros jugados por décimo.

Con este nuevo premio, la Lotería Nacional vuelve a dejar huella en la provincia de Alicante en una jornada marcada por los sorteos navideños y la expectación habitual de estas fechas.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.

Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.

Lotería Nacional del jueves

La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.

Lotería Nacional del sábado

La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.